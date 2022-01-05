Ekonomi Mercedes Benz dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı
OTOMOTİV

Mercedes Benz dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı

Alman otomobil şirketi Mercedes Benz, dünya genelinde 800 binden fazla aracı soğutma sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle geri çağırdı.

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Haber Merkezi İHA
Mercedes Benz dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı
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Dünyaca ünlü Alman otomobil şirketi Mercedes Benz’den yapılan açıklamada, 800 binden fazla aracın soğutma sistemindeki pompada arıza olduğu gerekçesiyle geri çağırıldığı bildirildi. Şirket, araç sahiplerinden araçlarını mümkün olduğunca kullanmamalarını isteyerek, teknik kusurlar nedeniyle araçların kullanılması halinde yangın riskinin oluşabileceği konusunda bilgilendirme yaptı.

Mercedes'in elektrikli eActros’unda Türk imzası
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Mercedes'in elektrikli eActros’unda Türk imzası


Daimler sözcüsü, Ocak 2017 ile Ekim 2021 arasında üretilen SUV GLE, GLS, GLC ve G-Serisi’nin yanı sıra C, E ve S-sınıfı dizel model serilerindeki su pompalarında da arıza bulunduğunu belirterek, araç sahiplerinden ilgili en yakın Mercedes bayisine giderek araçlarını tamir ettirmeleri istendi.
Geri çağrılan 800 binden fazla aracın 240 bininin Almanya’da olduğu açıklandı. Mercedes Benz, birçok sanayi kuruluşu gibi Covid-19 salgını nedeniyle yedek parça sıkıntısı çektiğini ve müşterilerin bu durumu anlayışla karşılamasını istedi.

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil
FOTOĞRAF 14
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Mercedes’in yeni elektrikli otomobili Vision EQXX konsepti resmi olarak tanıtıldı. Vision EQXX’in en çok dikkat çeken özelliği ise tam 1000 km sürüş menzili.
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Marka bu menzile daha büyük bataryalar la değil 10 kWsa100km'nin altında olduğu belirtilen enerji tüketimiyle ulaşıyor. Bunun içinde akıllı teknolojiler, ağırlık ve otomobilin dış tasarımından da anlaşılacağı gibi aerodinamik yapıya ağırlık verilmiş.<br><br>
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Araçta 900 volt elektrik mimarisine sahip batarya paketi bulunuyor. Bataryalar, yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif olarak tasarlanmış. Araç bu sayede 1750 kilogram gibi bir ağırlığa sahip.<br><br>
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Magnezyum jantlar, alüminyum alaşım fren diskleri, karbon ve cam takviyeli plastik kapılar da bu ağırla ulaşılmasına yardımcı oluyor.<br><br>
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Araçta hem menzile hem de ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan 117 güneş hücresinden oluşan ince bir tavan kullanılmış. Bu güneş panelleri menzile 25 kilometrelik bir katkı sağlıyor.<br><br>
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Aracın iç tasarımı da en az dışı kadar dikkat çekici. Konsolda sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan 8K çözünürlüğe sahip bir ekran yer alıyor. <br><br>
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Koltuklarda mantar, kaktüs, bambu gibi materyallerden üretilen vegan deri kullanılmış. <br><br>
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EQS modelinde 0,20 cd olan sürtünme katsayısı EQXX ile birlikte 0,17 çekilmedi ve bu yeni bir rekor anlamına geliyor.<br><br>
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Mercedes EQXX'in üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor ama araçta kullanılan teknolojilerin yeni modellere hayat vereceği açıklandı.<br><br>
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Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil
Uzun süredir ipucu görselleri ve paylaşılan bilgileriyle adından söz ettiren Mercedes-Benz EQXX sonunda resmen tanıtıldı. Alman üreticinin 'Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı' olaran lanse ettiği model 1000 kilometrelik bir menzil vadediyor.


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