'Milli kanatlar' TEKNOFEST Ankara'ya hazır

Temel Kotil
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, yarın başlayacak TEKNOFEST Ankara öncesinde yaptıkları hazırlıklar ve gerçekleştirecekleri aktivitelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
TEKNOFEST için "çok hayırlı bir aktivite" değerlendirmesinde bulunan Kotil, son üniversite yerleştirmelerinde İTÜ, özellikle de Uçak Fakültesinin ilk 100'den öğrenci aldığını, TEKNOFEST ve savunma sanayisindeki aktivitelerden dolayı gençlerin makine, elektrik, uçak mühendisliğine yoğunlaştığını ve bu bölümlerin puanlarının arttığını söyledi.
Türk gençlerinin "TEKNOFEST gençliği" olarak, sağlanan gelişmelerden, savunma sanayisinin ihracatından dolayı bu tarafa yöneldiklerini dile getiren Kotil, şöyle konuştu:
Gençlerin sektöre yönelmesinde TEKNOFEST'in, özellikle T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın önemli katkısı olduğunu, kendisinin de başından beri süreci desteklediğini vurgulayan Kotil, "TEKNOFEST bu kez Ankara'da. TUSAŞ olarak bütün ağırlığımızla burada olacağız. Oradaki genç arkadaşları da burada misafir etme durumumuz olacak." dedi.
Festivalde yer alacak "milli kanatlar"
Temel Kotil, TEKNOFEST'te sergilenecek ve gösteri yapacak TUSAŞ ürünlerine ilişkin de bilgi verdi.
Sertifikasyon çalışmaları bitmek üzere olan GÖKBEY helikopterini, pratikte jandarmaya teslim edecek düzeye geldiklerini bildiren Kotil, helikopterin uçuş gerçekleştireceğine dikkati çekti.
GÖKBEY için yurt dışında çok ciddi teklifler verdikleri ifade eden Kotil, milyar dolarlık kontratlar için yakında olumlu yanıtlar beklediklerini belirtti. Kotil, GÖKBEY'in TEKNOFEST Ankara'da kendileri için önemli bir ürün olduğunu dile getirdi.
AKSUNGUR'un da son dönemde yurt dışında çok çabuk kabul gördüğünü belirten Kotil, şunları kaydetti:
Kotil, festivalde gençlere dönük de birçok aktivite gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.