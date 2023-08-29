'Milli kanatlar' TEKNOFEST Ankara'ya hazır

"Zaten bize taze kan, daha çok eleman, daha çok mühendis gerekiyor. Türkiye ihracatta inşallah bu yıl 6 milyar doları görecek, hedef o. Bu 3, 4, 6, 10 diye gidecek. İyi paralar aslında savunma sanayisi olarak. Şirketlerimizin ileriye dönük satışlarına baktığımız zaman gerçekten çok güzel siparişler var elimizde. Artık bunları yetiştirip teslim etmede sıkıntı yaşayan bir sektör haline geldik. Pozitif bir şey bu. Yani müşteri çok."