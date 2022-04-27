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Ekonomi Milli Muharip Uçak ile ilgili önemli açıklama 2023te hangardan çıkmasını hedefliyoruz
SAVUNMA SANAYİ

Milli Muharip Uçak ile ilgili önemli açıklama: 2023'te hangardan çıkmasını hedefliyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir operasyonlarda yerli silahlar ve yerli savunma sistemlerinin kullanıldığını belirtirken, "2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Milli Muharip Uçak ile ilgili önemli açıklama: 2023te hangardan çıkmasını hedefliyoruz
2023'te Milli Muharip Uçağın hangardan çıkması bekleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber'de katıldığı bir programda gündeme ilişki soruları yanıtladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ

  • Çok çok iddialı bir proje ama inancımız var. Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz.

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ATAK'LARIN İHRAÇ BAŞARISI

ATAK helikopterlerimiz için dünyada önemli ölçüde talep var. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyetleri olan bir helikopter olacak. Dünyada şu anda sınıfında en iyi bir, iki helikopter arasında sayılıyor. Sloganımız: Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız.

HÜRJET VE TCG ANADOLU ENTEGRASYONU

Anadolu Gemisi bu sene içerisinde devreye alınacak. Hürjet tasarımcısı arkadaşlarımız onun gemiye iniş kalkışıyla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Hem bir çıkartma yapma kabiliyeti olacak, hem üzerinde deniz aracı, kara unsurları ve hava unsurları taşıyan bir güç aktarma platformu olacak. İlk planlandığı halinde bir SİHA/İHA konuşlandırma yoktu. Şimdi ona göre tasarım değişiklikleri de yapılıyor.

Hürjetimizi de inşallah 2023'te görmeyi umuyoruz, hedefimiz bu. Helikopterlerimiz, uçaklarımız gün sayıyor. Tabii mühendislerimiz de gün sayıyorlar.

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