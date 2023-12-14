Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Başsavcı vekili uyardı! Savcılık yerine sigorta şirketlerine başvurun

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 1 milyon 232 bin 957 trafik kazasından 1 milyon 35 bin 696'sı, herhangi bir ölüm veya yaralanmanın yaşanmadığı hasarlı kazalardan oluşuyor.
Konuya ilişkin görüşüne başvurulan Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman, ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarında ya da trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanılması durumlarında cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma yürüttüğünü belirtti.
"Zaman ve emek kaybı ile ekonomik kayıplar yaşanmaktadır"
Vatandaşlar ya da avukatlarının bu şikayet ve başvuruları üzerine cumhuriyet başsavcılıklarınca TCK ve Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ihbara kaydedilmiş ise soruşturmaya yer olmadığına, soruşturmaya kaydedilmiş ise kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar verildiğini anlatan Yaman, vatandaşlar ya da avukatların bu yönde başvuru ve şikayete yönlendirilerek mağdur edildiğine dikkati çekti.
Yaman, savcılıkların her yıl sayıları on binlere varan bu yöndeki ihbar ve soruşturmaları muktezaya bağlamak zorunda kaldığını dile getirerek, "Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk görevlileri gereksiz iş yükü ile meşgul edilmekte, zaman ve emek kaybı ile ekonomik kayıplar yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.
"Vatandaşlar haklarına daha kısa sürede ulaşmış olacaklar"
Türkiye Sigortalar Birliği bünyesinde bulunan sigorta şirketlerinin, vatandaşlar ve avukatlarını önceden meydana gelmiş veya olay yerinden kaldırılmış araçların karıştığı ve sadece hasarla sonuçlanan kazalarda trafik zabıtası, genel kolluk ya da cumhuriyet başsavcılıklarına yönlendirmemeleri gerektiğini vurgulayan Yaman, başvurucuların bu gibi hallerde sigortalarına veya gerekli tespitleri yaptırmak üzere hukuk mahkemelerine başvurabileceklerine dair bilgilendirmelerinin önemine işaret etti.
Yaman, konunun 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 24/9-10 maddeleri gereğince Türkiye Sigortalar Birliği tarafından sigorta şirketlerine duyurularak alınan karar ve önlemlerin uygulanmasının takibinin sağlanması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti: