MIPIM'de Türk projeleriyle şov​

Fransa’nın Cannes kentinde kapılarını açan MIPIM 2018, ikinci gününde yine ziyaretçilerin akınına uğradı. 100 ülkeden 24 bin uluslararası gayrimenkul profesyonelinin katıldığı fuar kapsamında İTO’nun Cannes sahilinde kurduğu “İstanbul Yatırım Çadırı’ yoğun ilgi ile karşılaştı. MIPIM 2018’e 24 bin 200 ziyaretçi, 3 bin 100 firma, 5 bin yatırımcı, 3 bin 800 CEO ve üst düzey profesyonelin yanı sıra Türkiye’den 250 şirket ve 700 ziyaretçi katılıyor. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Türkiye’den fuara katılan tüm standları gezdi ve mega projeler hakkında bilgi aldı. Yeni Şafak MIPIM’ Gazetesini inceleyen Özhaseki, Yeni Şafak Gazetesi’nin böyle başarılı çalışmalara hep öncülük etmesinden dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

TAHİNCİOĞLU İKİ PROJEYLE KATILDI

Tahincioğlu, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Fuarına bu yıl Nidapark Bomonti ve Nidakule Finans Merkezi ile katıldı. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Türkiye’de gayrimenkulün güçlü oyuncularından biri olarak bu fuara katılmak bizim için bir gurur kaynağı. Tahincioğlu olarak, bugüne kadar sektöre değer katan pek çok projeye imza attık bundan sonra da aynı yolda aynı titizlikle yürümeye devam edeceğiz. Bizi tercih eden müşterilerimize en doğru kanaldan ve en doğru mesajla ulaşmaya ve ihtiyaç duydukları yaşam alanlarına yönelik projeler üretmeye ve satış sonrası desteğimizi arttırma yolunda ilerleyeceğiz. Her yıl getirdiğimiz güzel projelerle de organizasyona ve sektörümüze değer kattığımızı düşünüyoruz. Türk şirketleri her yıl ve çoğalarak burada olmalı” dedi.

FUZUL’DAN ‘AVRASYA’ ÇIKARMASI

Fuzul Yapı, gayrimenkul sektörünün uluslararası platformda projelerini tanıttığı en önemli fuarlardan biri olan MIPIM’e TEM Avrasya projesi ile katıldı. Fuzul Yapı’nın TOKİ ile hasılat paylaşım modeliyle İstanbul’un en hızlı gelişen ilçelerinden Gaziosmanpaşa’nın TEM tarafında geliştirdiği TEM Avrasya projesi, 13-16 Mart tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan Mipim 2018 Uluslararası Gayrimenkul, Emlak ve Yatırım Fuarı’nda yer alacak Türkiye çadırında tanıtılacak. Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) organizasyonuyla fuar alanında kurulan çadırda, Türkiye’nin marka şehirleri ve marka projelerinin yer alacağını ve hep birlikte yabancı yatırımcıları Türkiye’ye davet edeceklerini söyledi. Türkiye Çadırı’nın en önemli işlevlerinden birinin ülkemizi tanıtmak olduğunu dile getiren Akbal, “Türkiye’nin MIPIM 2018’de bin 600 metrekarede 250 kuruluş ve 700’e yakın kişi ile temsil edilmesi bekleniyor. Biz de fuarda bir taraftan projelerimizi tanıtacağız, diğer taraftan Türk vatandaşı olabilme potansiyeline sahip yabancı yatırımcılara, ülkemizdeki yatırım avantajlarını anlattık" ifadelerini kullandı.

TSKB 6 yıldır düzenli katılıyor

Dünyada gayrimenkul sektöründe oyuncu olan tüm aktörlerin bir araya geldiği MIPIM’de, TSKB Gayrimenkul Değerleme olarak 6 yıldır stand açarak katılım sağlıyor. Genel Müdür Makbule Yönel Maya, geçen zaman içinde fuarın da değişimini tecrübe etme fırsatı bulduklarını söyledi. Maya, "Bu yıl fuarda Avrupa şehirlerinin stand ile katılımında bir artış olduğu açıkça görülüyor. Sadece gelişmiş Avrupa kentleri ile de sınırlı olmayan ve özelikle gelişmekte olan Doğu Avrupa ülkelerinin öne çıkan şehirleri ile bu yıl fuarda karşılıyoruz.

Daha önceki yıllarda ülke odaklı yaklaşımlar yerini bu yıl artık açıkça şehirlere bırakmış durumda" dedi. Maya, bu anlamda bakıldığında İstanbul çadırını da bu yarış içinde doğru bir amaca hizmet ettiğini gördüklerini söyledi. Maya, "TSKB Gayrimenkul Değerleme standı için bu yıla baktığımızda yabancıların özelikle danışmanlık servisleri anlamında daha fazla firmamızla ilgilendiklerini ve işbirliği olanaklarını daha fazla konuştuğumuz bir yıl olduğunu söyleyebilirim" açıklaması yaptı.

Gaziantep ilk kez MIPIM’de

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu yıl MIPIM Fuarı’na ilk kez katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, MIPIM fuarında, yabancı yatırımcıya kentsel dönüşümün simgesi olarak tanıttığı İstasyon Projesi’ni ‘birlikte yapalım’ teklifinde bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Türkiye’nin gastronomi üssü ve güneydoğunun sanayi merkezi Gaziantep, kültürel ve doğal güzellikleri ile bezediği kentsel dönüşüm projesi İstasyon’u tanıtmak için dünyanın en büyük gayrimenkul fuarına katıldık” dedi. Şahin, MIPIM’e katılma sebeplerinin söylem ve eylem birliği oluşturmak olduğunu, her konuda dünya ile aynı dili konuşamadıkları takdirde rekabeti yönetemeyeceklerini, dolayısıyla hiç bir hedefe ulaşamayacaklarını söyledi.

Şahin, “Gaziantep olarak özellikle kentsel dönüşüm projeleri ile adımızdan söz ettirmek amacıyla buraya geldik. Biz şehrimizi sadece kendimiz için değil, dünyadaki herkes için yaşanılır kılma noktasında çalışıyoruz. Bu nedenle dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’e katılmak bizim için kaçınılmazdı. Hem dünyadaki trendleri görüp şehrimizi ona göre planlamak, hem de şehrimizi tanıtıp dünyadaki dev oyuncuları davet etmek istiyoruz. İstasyon projesi, bölgenin diğer tarihi mekanlara ve şehrin alışveriş merkezine çok yakın olacak. Bu alanın turizm fonksiyonlarını da ortaya çıkartacak cazibe merkezi oluşturacak” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK MERMERİ DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, markalaşarak Türk mermerini tüm dünyaya tanıtmak için fuara katıldıklarını belirtti. Dinçer, “Doğal taşların tasarım dünyasıyla entegrasyonunu sağlamaya uğraşıyoruz. Bu kapsamda madenciler olarak fuarda ‘Turkish Stone’ markasıyla Türk mermerini yabancı yatırımcılara tanıttıklarını belirten Dinçer, “Türk mermerini uluslararası pazarda markalaştırıp katma değerini yükseltmek için karar vericilere anlatmamız gerekiyor. Rakip ülkelerin bulunduğu pazarlara giderek bu pazarlarda yer almamız veya mevcut Pazar payını artırmamız gerekiyor. Bu fuarda da ikili görüşmelerimiz ile kendimizi anlatıyoruz” diye konuştu.