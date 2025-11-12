Mısır ile Ro-Ro taşımacılığını yeniden başlatmak istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır’da düzenlenen TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu’nun açılış törenine katıldı. Formda bir konuşma yapan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu anlattı, Mısır ile olan ticari ilişkiler hakkında bilgi verdi. Mısır ile Türkiye arasında Ro-Ro işletmeciliğinin yapılabilirliğini konuştuklarını söyleyen Uraloğlu, “Mısır’ın Akabe Limanı’ndan, Ürdün üzerinden Suriye’den Türkiye’ye karayolu taşımacılığını yaygınlaştırma noktasında bir görüşmemiz oldu” ifadesini kullandı.

Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak’ın bulunduğu Kalkınma Yolu Koridoru projesine ilişkin Uraloğlu, sürdürülebilir ticaret için ulaşım koridorlarının önemine dikkat çekti. Uraloğlu, “Kalkınma Yolu’nun projesini bitirdik. Normal zamanlarda ve kriz zamanlarında, elimizde bir alternatif de olsun istiyoruz. Doğu-Batı yönünde daha çok işleyen Orta Koridor ile birlikte, tarihi İpek Yolu Koridoruyla işleyen ticareti artık Kuzey-Güney bağlantılarıyla da güçlendirmemiz gerekir. Bu anlamda da Kalkınma Yolu ciddi bir şekilde bu düşünceye katkı sağlayacaktır. Üç Deniz Girişimi’ni geliştirmek için çalışıyoruz” dedi. Mısır ve Türkiye’nin konumu ile iki ülke arasındaki bağlara dikkat çeken Uraloğlu şunları söyledi: “İş birliklerimizi konuştuk ve birinci sırada ticaretin ulaştırma ve lojistik anlamında güçlendirilmesi geliyor.”