Ekonomi Mobilyada ek 100 bin istihdam Tasarım yazılım uzmanı ihtiyacı var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mobilyada ek 100 bin istihdam: Tasarım yazılım uzmanı ihtiyacı var

1 Temmuz’da başlayan tam açılmayla birlikte mobilyacılar hedef büyüttü. Büyümenin istihdama da yansıyacağını söyleyen mobilyacılar, elektrikçiden mühendise, tasarımcıdan yazılımcıya çok geniş alanda 100 bin ek istihdamın 2022’ye kadar sağlanacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mobilyada ek 100 bin istihdam: Tasarım yazılım uzmanı ihtiyacı var
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Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektörün, 2022 yılının sonuna kadar 100 bin kişiye daha ek istihdam sağlayacağını söyledi. Sektör olarak bugün doğrudan 250 bin, dolaylı 500 bini aşkın kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Güleç, şunları kaydetti: “Nitelikli ve yetişmiş insan kaynağı diğer sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörünün de en önemli sorunları arasında yer alıyor. İnsan emeği, bilgi ve tecrübeye dayalı olan sektörümüzde yeterli insan kaynağının olmayışı üretime, üretimde yaşanan zaman ve ham madde kayıplarına yansıyor. Yetişmiş, günün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilen çalışanları sektörde istihdam ederek, sektörün üretim ve ihracat hacmini istediğimiz seviyeye çıkarabiliriz.”

GENÇ BEYİNLERE İHTİYAÇ VAR

Sektörün çok geniş bir alana hitap ettiğini söyleyen Güleç, “Bugün sadece mobilya imalatında çalışanlara değil, elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanı, yazılımcı, dijital uzman ve bilgisayar mühendislerine kadar geniş bir meslek grubuna ihtiyaç duyuyoruz. Zanaatkârların el emeğiyle doğan mobilya sektörü bugün otomasyon teknolojileriyle geleceğe taşınıyor. Sektörümüzü geleceğe taşırken gençlerimizin yeni fikir ve düşüncelerine her zaman olduğundan çok ihtiyacımız var. Bu anlamda da genç beyinleri mobilya sektörünün merkezine konumlandırmayı ve onların fikirleriyle sektörümüzü şekillendirmeyi istiyoruz.” dedi.

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