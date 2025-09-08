Moka United FCA onayı ardından Affiniture Cards Limited’ın satın alımını tamamladı

Moka United, Birleşik Kırallık Finansal Yürütme Kurumun’dan (Financial Conduct Authority – FCA) aldığı onay ile, Birleşik Krallık’ta lisanslı bir ödeme kuruluşu olan Affiniture Cards Limited’in satın alım sürecini tamamladı. Bu adım, şirketin küresel büyümesini ve dijital bankacılık vizyonunu kuvvetlendirmiş oldu.
Finansal çözüm anahtarı anlayışıyla fintek ekosisteminde fark yaratmaya devam eden Moka United aldığı onay ile global büyüme stratejisinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Bu gelişme, şirketin uluslararası pazarlarda daha etkin şekilde konumlanmasına zemin hazırlarken, RUUT markasıyla yürüttüğü dijital banka yolculuğuna da yeni bir ivme kazandırdı.
Satın alımla birlikte küresel bir ödeme ağına doğrudan erişim elde edecek olan şirket, Affiniture Cards Limited’in Diners Club iş birliği sayesinde, uluslararası ölçekte prestijli bir ailenin de parçası oldu. Böylece Moka United, müşterilerine uluslararası alanda yenilikçi ödeme çözümleri, kısa vadeli kredi imkânları ve seçkin ayrıcalıklar sunmak üzere yeni bir adım attı.
Uluslararası pazarda dijital bankacılık yolculuğu hızlanıyor
FCA onayı ve satın alımın tamamlanması, Moka United’ın küresel büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu kritik adım, Moka United’ın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra, RUUT markası altında dijital bankacılık yolculuğunu hızlandıracak bir platform sunuyor. Moka United, dijital bankacılık hizmetlerini genişletmeyi, finansal erişimi demokratikleştirmeyi ve hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için yeni nesil finansal çözümler sunmayı hedefliyor. Türkiye’den doğan başarı hikayesini küresel pazarlara taşıyan şirket, yenilikçi ürünleri, yapay zeka destekli altyapısı ve kapsayıcı hizmet yaklaşımıyla sektöre liderlik etmeye hazırlanıyor.
Sınır ötesi genişlemenin yol haritasını oluşturuyor
Stratejik bir satın alım olarak FCA’nın onayı, Moka United’ın sınır ötesi genişleme yol haritasını doğruluyor ve şirketin uluslararası pazarlardaki güçlü düzenleyici uyumunu vurguluyor. Bu gelişme, Moka United’ın küresel vizyonunu, finansal teknolojideki liderliğini ve dijital bankacılığın geleceğini yeniden şekillendirme taahhüdünü pekiştiriyor. Satın alımın tamamlanmasıyla birlikte Moka United, Birleşik Krallık ve diğer pazarlarda daha çevik ve kapsayıcı bir iş modeliyle faaliyet göstermeye hazır hale geliyor.