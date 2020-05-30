Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Müstakil ev müşterisi yeni normali bekliyor Yatırımcılar arsa alımına yöneldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Müstakil ev müşterisi yeni normali bekliyor: Yatırımcılar arsa alımına yöneldi

Yeni dünya düzeninde virüslerin hayatın bir parçası olacağını düşünenler gayrimenkulde farklı arayışlara girdi. Virüsün ilk çıktığı dönemde araştırmasını bahçeli villalardan yana yapan alıcıların, şimdiki ilgi odağı ise arsa oldu. Emlakçılar, şehirler arası yasakların kalkmasıyla taleplerin reelleşeceğini söyledi.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uzun süredir ekonomik nedenler ve virüs yüzünden durgun bir seyir izleyen gayrimenkul sektörü virüs yasaklarının kalkmasıyla canlanacak görünüyor. Özellikle arsa satışlarının dikkat çekici oranda artacağı belirtilen sektörde, şehirler arası yasakların kalkmasıyla taleplerin gerçekleşeceği düşünülüyor. Emlak danışmanları da artan ilginin internet üzerinden gelen taleplerde kendini gösterdiğini aktarıyor.

TALEP ARSAYA DÖNDÜ

Emlak piyasasında talep de arsaya dönmüş görünüyor. Hem bahçesi olan müstakil ev almak isteyenler hem de apartman hayatındaki virüs riskinden uzaklaşmak isteyenler arsa alıp ev yaptırmayı planlıyor. Bu eğilim emlakçılara gelen taleplerde net olarak hissediliyor. Alıcılar virüsün ilk çıktığı dönemde araştırmasını önce şehir dışında bahçesi olan villalardan yana yapmıs ve bu tür evlerde satılık ve kiralık talepler artmıştı. Bu tip gayrimenkullerde artan talebe arzın yetmemesi ve fiyat artışı nedeniyle alıcılar bu kez arsa yatırımına yöneldi. Özellikle şehirler arası seyahat yasağının bitmesini bekleyen arsa müşterisi internetten de ön siparişlerini vermeye başladı.

LİSTE HAZIRLAYAN VAR

Arsa alıcıları arasında gezeceği yerlerin listesini çıkarmaya başlayanların da bir hayli fazla olduğuna dikkat çeken emlak danışmanları, yasağın kalkmasıyla birlikte alıcıların önceden hazırlanan listelerle yola çıkacağını söyledi. Alternatifli listeleri alıcılarla birlikte hazırladıklarını vurgulayan danışmanlar, bu dönemde farklı iller ve ilçelerdeki arsalar için farklı illerdeki emlak danışmanlarının da koordineli olarak çalıştığına vurgu yaptı. Muğla bölgesinde emlak alım satımına aracılık eden Şebnem Keskin, şehirler arası seyehat yasağının kalkmasıyla birlikte özellikle İstanbul’dan çok sayıda alıcıyı Muğla’nın çeşitli ilçelerinde ağırlayacaklarını belirtti.

EKİP BİÇMEK İSTİYORLAR

Arsa satın almak isteyenlerin büyük çoğunluğu müstakil evin dışında bir de kendi sebze ve meyvesini yetiştirebileceği büyüklükte arsa talep ediyor. Emlakçılar bu noktada tarlalara da ilginin olduğuna dikkat çekiyor. Arsa talep edenlerin bağ bahçe ekim kurslarının bölgede olup olmadığını da sıkça sorguladığına işaret eden emlakçılar, “Alıcılar bu kez deniz kenarı olsun gibi bir kriterle bize gelmiyor. Daha çok ekip biçebilecekleri arsaları istiyorlar. Evden çalışma imkanı olan çok sayıda beyaz yakalı özellikle de bankacılardan talep alıyoruz” bilgisini veriyor.

YÖNELİM HIZLI

Nizamettin Aşa
  • İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, istanbul’a yakın yerler ile ege ve akdeniz bölgelerinde arsa ve müstakil bahçeli evlere talebin artacağını söyledi. Aşa, “Bunun ciddi bir şekilde fiyatları da etkileyeceği düşünülüyor. Bunlar şu anda bir toplum psikolojisi ama kesinlikle bu yöne gideceği konusunda ciddi bulgular var. Asıl neticeyi önümüzdeki haftadan sonra göreceğiz. Çünkü seyahat yasağı kalkıyor. Ama Ege ve Akdenize doğru yoğun bir talep oluşacağı söyleniyor. Hatta bir arkadaşımız Bodrum‘da yerlerin sadece görselleri ile üç dört villa satmış. Ama dediğim gibi ancak önümüzdeki hafta sonrası piyasalar daha netleşecek” şeklinde konuştu.

Virüs emlak piyasasını da vurdu: İşler yüzde 60 düştü
EKONOMİ
Virüs emlak piyasasını da vurdu: İşler yüzde 60 düştü


Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Dünya nefesini tutarak izledi

Dünya nefesini tutarak izledi

İlk insanlı uçuş denemesi başarı ile gerçekleştirildi.
İyilik ordusu

İyilik ordusu

Vefa ekipleri koronavirüs ile mücadelede destan yazıyor.
Denktaş'ın Erbakan'a <br>gönderdiği haritalar

Denktaş'ın Erbakan'a
gönderdiği haritalar

​Mavi Marmara saldırısının tarihi arka planı.
Yunan'a son mesaj!

Yunan'a son mesaj!

​Mavi vatanda 'Ne Mutlu Türküm Diyene' vecizesi.
Uçuşlar başlıyor

Uçuşlar başlıyor

İşte havalimanında uyulması gereken kurallar ve alınacak önlemler.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Hastanede kalıyor

Hastanede kalıyor

​O doktor özverisi nedeniyle plaket ile ödüllendirildi.

Emlak verginizi<br>ödemeyi unutmayın

Emlak verginizi
ödemeyi unutmayın

O tarihleri kaçıran vergi mükellefler için ise cezai işlem uygulanacak.
Yıllardır<br>en kritik yerlerde

Yıllardır
en kritik yerlerde

​FETÖ'cü binbaşı hakkında çarpıcı detaylar.
Paralar<br>duman oldu

Paralar
duman oldu

​Türk tiryakilerin bir yılda içtiği sigara sayısı dudak uçuklattı.
Askeri <br>müdahale olabilir

Askeri
müdahale olabilir

​Trump'tan "ordu göreve hazır" mesajı.
Dünya iyileşiyor

Dünya iyileşiyor

2,7 milyon kişi hastalığın pençesinden kurtuldu.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

​İşte ülke ülke ölü ve yeni vaka sayıları.
Düşmeye devam ediyor

Düşmeye devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
TSK'nın <br>koronavirüs başarısı

TSK'nın
koronavirüs başarısı

​ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.