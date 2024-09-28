Noterde herkes için zorunlu hale geldi: İkinci el araçta güvenli dönem

Güvenli Ödeme Sistemi'nin bugünden itibaren herkes için zorunlu hale gelmesiyle gözler uygulamaya odaklandı. Araç alışverişi için notere gidenler, sistemi ilk kez kullandı. Vatandaşlardan Ahmet Yusuf Dağdelen, biraz zorlanmasına karşın sağlanan güvenceden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dağdelen, "

Satıcıyla anlaştık. Banka paraya bloke koydu. Sonrasında işlemi tamamladık. Referans numarasını bankadan alıyoruz. Telefonumuza bir SMS geliyor. Bankanın uygulamasına girdikten sonra satıcının istediği tutarı ben giriyorum, anlaştığımız tutar üzerinden banka referans kodu yolluyor. Noter işlemi tamamlandıktan sonra bu referans koduyla araç satış işlemi gerçekleşiyor