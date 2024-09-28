Noterde herkes için zorunlu hale geldi: İkinci el araçta güvenli dönem

İkinci el taşıt ticareti ödemelerinde zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi başladı. Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak.
İkinci el taşıt alışverişinin daha güvenli hale getirilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla oluşturulan "Güvenli Ödeme Sistemi' artık vatandaşlar için de zorunlu hale gelirken sistemi ilk kez kullananlar, "Güvenlik açısından gayet güzel bir uygulama" değerlendirmesini yaptı. Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunluydu. Sistem dün itibarıyla herkes için zorunlu hale geldi.
MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
İkinci el araç piyasasında güven ortamı oluşturması ve tüketici mağduriyetlerini önlemesi beklenen uygulamayla ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafların ve nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sistemde, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak ve satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.
İŞLEM ÜCRETİ 105 LİRA
Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek. Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak. Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşunca iade edilecek. Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.
VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI
Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç satışındaki uyuşmazlıklarda da delil olacak. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, "Vatandaş, satın aldığı aracı geri verip ödediği paranın iadesini istediğinde Güvenli Ödeme Sistemi sağlam bir delil işlevi görecektir" açıklamasını yaptı. Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal ise, “İade işlemleri gösterilen değer üzerinden yapılır" vurgusu yaptı.