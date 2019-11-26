Orta Doğu’nun gelişmesi ortak yatırımlarla mümkün olacak

Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen Çin’in önerisiyle kurulan Orta Doğu Güvenlik Forumu öncesinde bir açıklama yapan enstitünün yardımcısı Gong Ting, güvenlik sorununun temel çıkış yolunun kalkınma arayışı olduğunu söyledi.

“İstikrar ve kalkınma arayışları bölgenin genel eğilimi ve halkların ortak arzusudur” diyen Gong Ting, Çin’in barışçıl kalkınmayı ve ortak kazanca dayalı uluslararası ilişkilerin kurulmasını desteklediğini söyledi.

HALKLAR ARASINDA BAĞLARI GÜÇLENDİRECEK

Gong Ting, “Müzakere, ortak inşa ve paylaşım ilkelerine dayanan Kuşak ve Yol (BRI) inisiyatifinin ortaya koyulmasının ardından, Çin ve Ortadoğu, bölgesel kalkınma vizyonu ve eylemleri konusunda daha fazla fikir birliği sağladı. BRI girişiminin güçlendirilmesi ve Ortadoğu'nun stratejik entegrasyonu, bölgenin uzun vadeli kalkınmasının temelini daha da sağlamlaştırmaya ve halklar arasında birebir bağları teşvik etmeye yardımcı olacaktır” dedi.

Türkiye ve Arap ülkeleri Kuşak ve Yol Projesi’nde buluştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in 2014’te Çin-Arap İşbirliği Forumu 6. Bakanlar Konferansı’nda (CASCF) ve 2016’da Arap Birliği merkezini ziyareti sırasında ortak inşa ve paylaşım ilkelerini açıkladığını belirten Gong Ting, sözlerine şöyle devam etti: 2018’de düzenlenen Çin-Arap İşbirliği Forumu 8. Bakanlar Konferansı sırasında Çin-Arap Ülkeleri Kuşak ve Yol İnşasında İşbirliğine Dair Eylem Deklarasyonu oluşturuldu.

Taraflar birbirlerini BRI kapsamında doğal ortaklar olarak belirledi.

Çin ve 18 Arap ülkesi BRI işbirliği belgesi imzaladı. 7 Arap ülkesi Asya Altyapı Yatırım Bankası’na (AAYB) kurucu üye ülke oldu. İki taraf arasında altyapı tesisleri, endüstriyel kapasite, enerji ve finans gibi alanlarda işbirliği istikrarlı şekilde yürütülüyor.Çin ve İran, kendi avantajlarını kullanarak, yol, altyapı tesisleri ve enerji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirdiler. 2015 yılında Çin ve Türkiye, Kuşak ve Yol girişiminin gerçekleştirilmesi konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı. Böylece iki taraf arasında üretim kapasitesi ve altyapı işbirliğinde büyük bir vizyon ortaya konulmuştur. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu’nun ikinci aşaması Çinli şirketlerin yurt dışında inşa ettiği ilk yüksek hızlı tren hattıdır. İsrail de BRI inşasına aktif bir tutumla katılıyor. Çinli şirketler İsrail’de birçok altyapı tesisleri projesi inşa etti. İki ülke “yenilikçi kapsamlı ortaklık ilişkisi” kurdu.

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“13 ülkeyle Deniz İpek Yolu kuruldu”

2. BRI Uluslararası İşbirliği Forumu’nda da iş birliği fırsatlarının masaya yatırıldığını belirten Gong Ting, “Forum kapsamındaki yuvarlak masa toplantısında yayımlanan ortak bildiride, politikaların kenetlenmesi hızlandırılarak Arap Birliği ve Dubai İpek Yolu Strtatejisi dahil ilgili inisiyatif ve işbirliği çerçevelerinden doğan fırsatlara vurgu yapıldığına işaret edildi.

Bildiriye göre, Çin, BAE dahil birkaç ülke ve bölgedeki başlıca finansal kurumlarla BRI Yeşil Yatırım İlkeleri’ni imzaladı. İpek Yolu Fonu, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai Güneş Enerjisi Santrali projesine yatırım yaptı. Çinli işletmeler BAE’de Kuşak ve Yol Dubai Lojistiks ve Ticaret Projesi’nin inşasına da yatırımlarıyla destek oldu.

Çin, Mısır ve BAE gibi 13 ülkeyle birlikte Deniz İpek Yolu liman iş birliği mekanizmasını kurdu.

Çin, Irak, Kuveyt ve Türkiye’nin içinde bulunduğu 28 ülkeyle BRI enerji işbirliği ilişkisi başlattı. İsrail’le bilimsel ve teknolojik inovasyon alanında işbirliği belgesi imzalandı” bilgisini verdi. Gong Ting, “Çin ve Ortadoğu ülkeleri, kalkınma stratejilerini güçlendirecek, pragmatik işbirliğini derinleştirecek, büyük potansiyel ve parlak beklentilerle karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde edecektir” dedi.

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