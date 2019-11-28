Ostim Teknopark ile Başkent Üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi iş birliği kararı aldı

İki kurum arasında süresiz olarak düzenlenen protokol, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Ostim Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, üniversite-sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, eşleştirme, fikri, sınai mülkiyet hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişi, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artması sağlanacak.

Üniversite-sanayi iş birliği, teknogirişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı faydanın çoğaltılmasını hedefleyen protokol ile BUBİTTO ve Ostim Teknopark karşılıklı ihtiyaçlara yönelik olarak ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek. Kurumlar, ortak proje başvurusunda bulunabilecek. Proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar gibi çeşitli etkinlik faaliyetleri ortak olarak düzenlenebilecek.

“Kümelenme çalışmalarının olmazsa olmazı üniversite”

Ostim Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Ankara’daki ana sanayilerin tedarik merkezinin büyük ölçüde OSTİM olduğunu dile getirdi.

Türkiye için de ön planda olan savunma ve havacılık, medikal ve yenilenebilir enerji başlıklarına odaklandıklarını kaydeden Aydın, “Burada da biz üniversite-sanayi iş birliklerini çok önemsiyoruz. Özellikle kümelenme çalışmalarının olmazsa olmazı üniversite.” dedi.

Üniversitelerin daha fazla sahada olmasını istediklerini vurgulayan Orhan Aydın, “Biz buradan hareket ederek, Ankara’da teknoparkı olmayan üniversitelerden bir ekosistem oluşturalım diye bu bölgeyi düzenledik. Ostim Teknopark’ta; Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi var. Bu üniversitelerin teknoparkı olalım istedik. Biz istiyoruz ki, burada 80 dönüm alanımız var, bağımsız parseller var. Başkent Üniversitesinin, Atılım Üniversitesinin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin binası olsun gibi, üniversitelerin teknoparkı olsun istiyoruz. Siz Ostim Teknoparkın ortağısınız; sahiplenmenizi istiyoruz. Bu mümkün.” değerlendirmesini yaptı.

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Akademisyenler OSTİM’e yönlendirilecek

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, üçüncü kuşak üniversite için sanayi ile iş birliğine işaret ederek, “Başkent Üniversitesi olarak sanayi iş birliğini önemsiyoruz. 3. kuşak üniversitelerin de en önemli özelliği bu. Biz de son yıllarda, gerek teknoloji transfer ofisimiz, gerekse kuluçka merkezimizle, öğrencilerimizden başlayarak birçok projenin ülkemizde hayata geçmesini arzuluyoruz. Son yıllarda gıda ve tarımla da ilgilenmeye başladık.” açıklamasında bulundu.

Ostim Teknopark’ın geldiği noktaya dikkat çeken Rektör Haberal, OSTİM’le iş birliklerinin köklü geçmişini anımsatarak, “Ostim Teknopark’ın geldiği bu nokta için başta Orhan Aydın Bey olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğinden sonra bu tür projelerimizin daha yoğun bir şekilde hayata geçeceğine inanıyoruz. Üniversitemizde başta mühendislik fakültesi olmak üzere tıp fakültemiz ve diğer fakültelerdeki hocalarımızı da OSTİM’e yönlendirip, teknoparkta gerek proje üretmeye, gerekse burada aktif olarak çalışmaya teşvik edeceğiz.” dedi.