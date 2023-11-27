Otomobil kredileri 289 milyarla zirvede

Otomobil satışlarında bu yıl banka kredileri zirveye çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Merkez Bankası verilerine göre bu yılın ilk 10 ayında bankalar ve finansman şirketlerinden taşıt alımı için bireyselin yanında ticari olarak çekilen kredilerin miktarı 289 milyar liraya ulaştı.

1 MİLYON LİRALIK OTOMOBİLİN %30’UNA DESTEK VERİLİYOR

BDDK’ya göre ortalama 1 milyon liralık bir otomobil için yalnızca yüzde 30’luk kredi kulllanımı yapılabiliyor. Otomobilin fiyatı arttıkça veya azaldıkça bunun oranı da değişiyor. Buna göre 400 bin liraya kadar olan otomobillerde yüzde 70, 400 bin lira ile 800 bin lira arası yüzde 50, 800 bin lira ile 1 milyon 200 bin lira arasına yüzde 30 ve daha yüksek fiyatlı otomobiller için yüzde 20 kredi kullandırılabiliyor. Bu yılın ilk 10 ayında satılan 958 bin 942 sıfır otomobilin yanında 9 milyonu geçen ikinci el otomobil için taşıt kredisi kullanıldı.

TAŞIT KREDİSİNDE 1 NUMARA BANKA

Bu yılın ilk 10 ayında verilen taşıt kredilerinde aslan payı bankaların oldu. Geleneksel bankacılar bu dönem içerisinde ticari taşıt kredisi olarak 87,4 milyar lira verirken, tüketici taşıt kredisi olarak 69,1 milyar lira verdi. Bankaların aslan payından sonra ikinci sıraya ise otomotiv şirketlerinin anlaşmalı olduğu veya kendi kuruluşu olan Tüketici Finansman Şirketleri (TFŞ) damga vurdu. Aynı dönem içerisinde TFŞ’ler 73,3 milyar lira ticari taşıt kredisi verdi. TFŞ’lerin verdiği tüketici taşıt kredisi ise 6,9 milyar lira oldu. Katılım bankaları ise ticari ve tüketici olmak üzere toplamda 52,1 milyar lira taşıt kredisi verdi.

SATILAN 10 MİLYON ARACIN 1 MİLYONUNA FİNANSMAN SAĞLANDI

289 milyar liralık kredi ortalama 300 bin liralık kredi olarak hesaplandığında ise bu yılın ilk 10 ayında satılan sıfır ve ikinci el 10 milyon aracın yaklaşık 1 milyon adedine taşıt kredisi verildiği anlamına geliyor. Otomotiv marka yöneticileri bu süre içerisinde kredili satışların düşük kaldığını ifade ederken, ikinci el araçlarda taşıt kredisinin daha etkin olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

KREDİ HACMİ 2021’E GÖRE %300 ARTTI

Resmi verilere göre otomobil finansmanında 2021’e göre 2023’te yüzde 300 artış görüldü. 2021 yılında taşıt kredisi hacmi 104 milyar lira iken, 2023’ün ilk 10 aylık sürecinde ise bu rakam 289 milyar liraya kadar yükseldi. Bu artışta enflasyonist ortamdan kaynaklanan otomobil fiyatlarının artışı da etkili oldu. Otomobil fiyatları 2021’e göre yüzde 500’den fazla değer kazandı. Yatırım aracı olarak kullanılan ve Ticaret Bakanlığı’nın fırsatçıların önüne geçmek için çıkardığı bir dizi yönetmelikle fahiş fiyat artışının da önüne geçildi.







