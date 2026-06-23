Otomotivin yeni çağını fonlayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, otomotiv sektörünün uzun yıllardır Türkiye'nin ihracat şampiyonu konumunu koruduğunu belirterek, "Sektör bu yılın ilk 5 ayında 17 milyar doları geçti. Geçen yıl yaklaşık 600 bin otomobil ihraç etmiştik. Bu yıl ilk 5 ayda 180 bin civarındayız. Verilerden de anlaşılacağı gibi otomotivde çok güçlü bir potansiyele ve üretim hafızasına sahibiz. Otomotivde yalnızca üretmek yetmiyor. Dönüşümün öncülerinden biri olmak zorundayız" açıklamasında bulundu. OİB Başkanı Kemal Yazıcı da, "2050 yılı sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda 2035'te Avrupa'da sadece sıfır emisyonlu araçların satışına izin verilecek. Bu durum sektörü derin bir şekilde etkiledi" diye konuştu. Türkiye Kalkınma Fonu Başkanı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ise yeni teknolojilerin ticarileşmesi ve ölçeklenmesinde finansmanın kritik rol oynadığını belirtti.