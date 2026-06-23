Otomotivin yeni çağını fonlayacak

Otomotiv sektörünün dönüşüm sürecinde yeni nesil girişimlere finansman sağlamak amacıyla hayata geçirilen OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu tanıtıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yeni fonun kuracağı sanayi startup iş birliği köprüsü mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzün yeni parlak ve başarılı fikirleri olacak startupların gelişmesi için önemli olacaktır" dedi.
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde ve Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) desteğiyle oluşturulan OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nun tanıtım toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Bolat, sektörün son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olduğunu söyledi. Geçen yıl otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Bolat, bunun toplam mal ihracatının yüzde 15'ine denk geldiğini ifade etti. Bolat, OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nu, dışarıya bağımlı kalmadan sürekli yeni girişimleri fonlayan, kendi kendini besleyen bir finansman kaynağı olarak tanımlayarak, "Bu yeni fonun kuracağı sanayi startup iş birliği köprüsü mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzün yeni parlak ve başarılı fikirleri olacak startupların gelişmesi için önemli olacaktır" diye konuştu.
HEDEF TEKNOLOJİ VE GİRİŞİM GÜCÜ
Otomotiv sektöründe yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün yeni bir dönemi başlattığını belirten Bolat, araçların artık yalnızca ulaşım aracı değil, akıllı cihazlar olarak değerlendirildiğini vurgulayarak, "Artık araç üret, sat, kullan ve at mantığından çıkılıyor. Otomotiv ürünleri artık akıllı cihaz, akıllı araç şeklinde tanımlanıyor" ifadelerini kullandı. Bolat, fonun otomotiv sanayisi ile teknoloji girişimleri arasında yeni bir bağ kuracağını ifade etti.
Dönüşümün öncüsü olmalıyız
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, otomotiv sektörünün uzun yıllardır Türkiye'nin ihracat şampiyonu konumunu koruduğunu belirterek, "Sektör bu yılın ilk 5 ayında 17 milyar doları geçti. Geçen yıl yaklaşık 600 bin otomobil ihraç etmiştik. Bu yıl ilk 5 ayda 180 bin civarındayız. Verilerden de anlaşılacağı gibi otomotivde çok güçlü bir potansiyele ve üretim hafızasına sahibiz. Otomotivde yalnızca üretmek yetmiyor. Dönüşümün öncülerinden biri olmak zorundayız" açıklamasında bulundu. OİB Başkanı Kemal Yazıcı da, "2050 yılı sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda 2035'te Avrupa'da sadece sıfır emisyonlu araçların satışına izin verilecek. Bu durum sektörü derin bir şekilde etkiledi" diye konuştu. Türkiye Kalkınma Fonu Başkanı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ise yeni teknolojilerin ticarileşmesi ve ölçeklenmesinde finansmanın kritik rol oynadığını belirtti.