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Otoya 878 milyar TL teşvik

Otoya 878 milyar TL teşvik

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
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Türkiye'de otomotiv sektörüne yatırım 1 trilyon TL sınırına yaklaşıyor.

Hali hazırda 8'i küresel ölçekte olmak üzere 13 otomotiv firması Türkiye'de üretim üssü bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, son 12 yılda otomotiv ana sanayii ile yan sanayiine yönelik yatırımlar için 2 bin 588 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Bu belgeler kapsamında öngörülen sabit yatırım tutarı 878.9 milyar liraya, öngörülen istihdam sayısı ise 105 bin 481 kişiye yükseldi. 2024'ü 37,2 milyar dolar ihracata ulaşarak rekorla kapatan otomotiv sektörüne 2000 yılından bu yana 18 milyar dolarlık kamu yatırımı da sağlandı.

550 BİN İSTİHDAM

Türk otomotiv sanayiinin, 2 milyonun üzerinde kurulu kapasitesi, 37.2 milyar dolarlık ihracat hacmi, 550 bin kişiyi aşan istihdam katkısı ve dünyanın en büyük 13'üncü üreticisiyle ülke ekonomisinin lokomotif sanayi kolu oldu. 2000 yılından bu yana Türk otomotiv endüstrisine toplam 18 milyar dolar yatırım yapıldı. En büyük 100 küresel tedarikçiden 30'dan fazlasının Türkiye'de üretim tesisi açtı.



#Otomobil
#Ekonomi
#Otomotiv

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