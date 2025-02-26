Otoya 878 milyar TL teşvik

Hali hazırda 8'i küresel ölçekte olmak üzere 13 otomotiv firması Türkiye'de üretim üssü bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, son 12 yılda otomotiv ana sanayii ile yan sanayiine yönelik yatırımlar için 2 bin 588 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Bu belgeler kapsamında öngörülen sabit yatırım tutarı 878.9 milyar liraya, öngörülen istihdam sayısı ise 105 bin 481 kişiye yükseldi. 2024'ü 37,2 milyar dolar ihracata ulaşarak rekorla kapatan otomotiv sektörüne 2000 yılından bu yana 18 milyar dolarlık kamu yatırımı da sağlandı.