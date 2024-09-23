Özel bankalara kredi çağrısı

Bankalardaki kredi faiz oranlarında hareketlilik yaşanıyor. Bazı kamu bankaları, 5-10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranını yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti. Sektör temsilcileri, özel bankaların da harekete geçerek konut kredilerinde faizleri düşürmesi için çağrı yaptı.
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi faizlerinin düşmesini bekliyor. Hem vatandaş için hem de üretici firmalar için büyük sıkıntı haline gelen bankaların kredi faizleri, son dönemde düşüş eğilimi gösteriyor. Bazı bankaların yeni döneme hazırlık için uzun vadeli konut ve taşıt kredisi faizlerini düşürmeye başlaması dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, kredi kullanmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunuyor. Yaz aylarında yüzde 50'li seviyeleri aşan uzun vadeli mevduat faizleri yüzde 34-38 aralığına kadar geriledi. Bazı kamu bankaları, 5-10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranını yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti. Sektör temsilcileri, özel bankaların da harekete geçerek konut kredilerinde faizleri düşürmesi gerektiğini belirtiyor.
SEKTÖR AYAĞA KALKAR
Konuta ulaşımda en büyük zorluğun faizlerin yüksek olmasından kaynaklandığını belirten Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, bazı kamu bankalarının faizleri düşürmesinin sektörde canlılık oluşturacağını söyledi. Akçam, "Faizlerin düşmesi olumlu bir hareket. Kamu bankalarının yavaş yavaş bunu duyurduğunu görüyoruz. Buna, kesinlikle özel bankalar da katılmalı. Faizlerin düşmesiyle konut sektöründe büyük bir canlılık yaşanacaktır. Hem projeler artacak hem de vatandaş rahat edecek. Krediye ulaşımın kolaylaşmasıyla konut satışları hız kazanacak” ifadelerini kullandı.
Aylık ödemesi 29 bin lira
Konut kredi faizleri, özellikle ev sahibi olmak isteyen kişiler tarafından büyük önem taşıyor. Konut kredilerinde bankacılık sektörünün yıllık ortalama faiz oranı yüzde 43,22 seviyesine indi.
Konut kredisi faiz oranının aylık yüzde 2,79’a çekilmesiyle kullanılan 1 milyon liranın aylık ödemesi hesaplandığında yaklaşık 29 bin liraya denk geliyor.