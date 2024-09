Özel bankalara kredi çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla, New York'taki Times Meydanı'nda bulunan dijital panolarda dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen 'Nexus of the World' mesajı yayımladı. Mesajda, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki konumuyla küresel pazarlara sunduğu erişim vurgulandı.