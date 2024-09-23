Özel bankalara kredi çağrısı

Türk Harb-İş Sendikası, Kızılcahamam'da "8. Savunma Sanayinin Millileşme ve İş Gücü Durumu Çalıştayı" düzenledi. Sendika Genel Başkanı Alaattin Soydan, milli savunma sanayisinde çalışan işçilerin ücretlerine "refah payı" ya da "savunma sanayi primi" adı altında ek ücret verilmesi talebinde bulundu. Soydan, ''Milli savunma sanayisinde çalışan işçilere adına refah payı, savunma sanayi primi denilebilir yani bu insanlara yaptıkları işin kalifiye ve özel oluşundan dolayı bir farklılık yapılması gerektiğini düşünüyor ve bunu talep ediyoruz. Savunma sanayisinde yüzde 100 yerli ve milli hedefimizin sekteye uğramaması için askeri fabrika ve tersanelerimize acilen işçi alımı yapılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.