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Ekonomi
Özel bankalara kredi çağrısı

Özel bankalara kredi çağrısı

Mehmet Ali Parto
04:0023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakan Akçam
Hakan Akçam

Bankalardaki kredi faiz oranlarında hareketlilik yaşanıyor. Bazı kamu bankaları, 5-10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranını yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti. Sektör temsilcileri, özel bankaların da harekete geçerek konut kredilerinde faizleri düşürmesi için çağrı yaptı.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi faizlerinin düşmesini bekliyor. Hem vatandaş için hem de üretici firmalar için büyük sıkıntı haline gelen bankaların kredi faizleri, son dönemde düşüş eğilimi gösteriyor. Bazı bankaların yeni döneme hazırlık için uzun vadeli konut ve taşıt kredisi faizlerini düşürmeye başlaması dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, kredi kullanmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunuyor. Yaz aylarında yüzde 50'li seviyeleri aşan uzun vadeli mevduat faizleri yüzde 34-38 aralığına kadar geriledi. Bazı kamu bankaları, 5-10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranını yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti. Sektör temsilcileri, özel bankaların da harekete geçerek konut kredilerinde faizleri düşürmesi gerektiğini belirtiyor.


SEKTÖR AYAĞA KALKAR

Konuta ulaşımda en büyük zorluğun faizlerin yüksek olmasından kaynaklandığını belirten Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, bazı kamu bankalarının faizleri düşürmesinin sektörde canlılık oluşturacağını söyledi. Akçam, "Faizlerin düşmesi olumlu bir hareket. Kamu bankalarının yavaş yavaş bunu duyurduğunu görüyoruz. Buna, kesinlikle özel bankalar da katılmalı. Faizlerin düşmesiyle konut sektöründe büyük bir canlılık yaşanacaktır. Hem projeler artacak hem de vatandaş rahat edecek. Krediye ulaşımın kolaylaşmasıyla konut satışları hız kazanacak” ifadelerini kullandı.


Aylık ödemesi 29 bin lira

Konut kredi faizleri, özellikle ev sahibi olmak isteyen kişiler tarafından büyük önem taşıyor. Konut kredilerinde bankacılık sektörünün yıllık ortalama faiz oranı yüzde 43,22 seviyesine indi.

Konut kredisi faiz oranının aylık yüzde 2,79’a çekilmesiyle kullanılan 1 milyon liranın aylık ödemesi hesaplandığında yaklaşık 29 bin liraya denk geliyor.



Türk Harb-İş Sendikası 'Savunma Sanayinin Millileşme ve İş Gücü Durumu Çalıştayı' düzenledi

Türk Harb-İş Sendikası, Kızılcahamam'da "8. Savunma Sanayinin Millileşme ve İş Gücü Durumu Çalıştayı" düzenledi. Sendika Genel Başkanı Alaattin Soydan, milli savunma sanayisinde çalışan işçilerin ücretlerine "refah payı" ya da "savunma sanayi primi" adı altında ek ücret verilmesi talebinde bulundu. Soydan, ''Milli savunma sanayisinde çalışan işçilere adına refah payı, savunma sanayi primi denilebilir yani bu insanlara yaptıkları işin kalifiye ve özel oluşundan dolayı bir farklılık yapılması gerektiğini düşünüyor ve bunu talep ediyoruz. Savunma sanayisinde yüzde 100 yerli ve milli hedefimizin sekteye uğramaması için askeri fabrika ve tersanelerimize acilen işçi alımı yapılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



#faiz
#kredi
#bankacılık
#ekonomi

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