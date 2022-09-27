Ekonomi Özel bankaların ardından kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mirden çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Özel bankaların ardından kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Özel bankaların ardından kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

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Haber Merkezi Diğer
Özel bankaların ardından kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mirden çıktı
Arşiv.

Kamu bankalarının, Rusya'nın ödeme sistemi Mir'den çıktığı açıklandı. Mir'den daha önce de özel bankalar çıkmıştı.

Kamu bankalarının, Rusya'nın yerel ödeme sistemi Mir uygulamasının kullanımını durdurdukları açıklandı. Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı.

İş Bankası ve DenizBank, ajanslara yaptıkları açıklama ile Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurmuştu. İki özel bankanın ardından üç kamu bankası da Mir'den çıktıklarını duyurdu.

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