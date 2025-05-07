Penta Teknoloji kârlılık ve ciroda hız kesmedi: Cirosu 6,9 milyar TL'ye ulaştı

"1990 yılında başlayan yolculuğumuzda bugün Türkiye’nin en güçlü ve öncü katma değerli teknoloji dağıtıcılarından biri konumundayız. 35 yıllık köklü geçmişimiz ve güçlü kurumsal birikimimizden aldığımız ilhamla dijital dönüşüme yatırım yapıyor, katma değerli hizmetlerimizle sektöre yön veriyoruz. Penta Teknoloji olarak 40’tan fazla global ve yerel teknoloji markasının Türkiye’deki dağıtımını hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirirken 2025 yılının ilk çeyreğinde de kârlılık ve ciroda kesintisiz büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Öncüsü olduğumuz sektörde katma değerli hizmetlerimiz ve geliştirdiğimiz süreçlerle iş ortaklarımızın geleceklerini şekillendirmelerine katkı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde güçlü iş birliklerimizi daha da geliştirerek yenilikçi projelerle teknolojinin geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz”