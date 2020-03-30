Petrol fiyatları çakıldı: Son 18 yılın en düşük seviyesine indi Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 23 dolar ile Kasım 2002'den bu yanaki en düşük seviyeye geriledi. Aynı dakikalarda ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili de 18,60 dolardan alıcı buldu.

Haber Merkezi 30 Mart 2020, 11:39 Son Güncelleme: 30 Mart 2020, 11:48 AA