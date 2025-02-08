Petroldeki düşüş pompaya yansımadı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den yapılan tüm ithalatlara vergiler koydu. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin ise pazartesi günü yürürlüğe girecek olan önlemleriyle ABD'ye karşılık verecek. Ticaret savaşı ve yayılma potansiyeli, ham petrol talebindeki büyümeyi engelleyeceği ve yılın ilerleyen dönemlerinde bir fazlalığa yol açacağı endişelerini körükledi. Donald Trump ayrıca, ABD’nin petrol üretimini artırma sözü verdi.