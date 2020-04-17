Pidede yüzde 30 zam beklentisi: Girdi maliyetleri vatandaşın cebine yansıyacak

Onbir ayın sultanı ramazana sayılı günler kala, sofraların vazgeçilmezi pideler de tezgahlardaki yerini bir bir almaya başladı. Bu yıl Kovid-19 nedeniyle yaşanan karmaşadan dolayı İstanbul ve Ankara’da fiyatlar henüz belirlenmedi. Bu hafta sonu netleşmesi beklenen fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 25 ila 30 arasında zam bekleniyor. Geçtiğimiz yıl pidenin kilogram fiyatı 8 lira 50 kuruştu. İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide 2,5 liradan satılmıştı.

GİRDİ MALİYETLERİ FİYATA YANSIYACAK

Bu yıl fiyatların belirlenmesinde çok geç kalındığına işaret eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Nadir Durmaz, rakamların bu hafta sonu netleşmesini beklediklerini ifade etti. Pide fiyatlarında bu yıl, geçen seneye oranla yüzde 25 ila 30 arasında zam beklediklerini anlatan Durmaz, buna gerekçe olarak da; un, maya, su, işçilik, doğal gaz gibi girdilerde yaşanan fiyat artışlarını gösterdi.

TEK SIKINTI VATANDAŞIN PANİK YAPMASI

Üretimin tam kapasite devam ettiğine vurgulayan Nadir Durmaz, “Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri evlere servis yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Tek sıkıntı vatandaşlarımızın panik yapması, bunu gerektirecek hiçbir durum yok” diye konuştu.

RAMAZANDA PİDE VE EKMEK SIKINTISI YOK

Vatandaşlara rahat olma çağrısında bulunan Durmaz, “Geçtiğimiz günlerde uygulanan sokağa çıkma yasağında sitelerin kapılarında bulunan çöp bidonları ekmek doluydu. İnsanlar panik yapıp bolca aldı, sonra da çöpe attı. Gerekli her türlü tedbir lınıyor. Ramazan ayı boyunca ekmek ve pidede hiçbir sıkıntı olmayacak” ifadelerini kullandı.