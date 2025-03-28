Pilot bölge Ankara: Emlakçı ofislerinde "E" tabela dönemi başlayacak

Emlak sektörünün kurumsallaşması için ofislerde "E" tabela uygulaması Ramazan Bayramı'ndan sonra başlatılacak. Tabelanın alt köşesinde taşınmaz ticaret yetki numarası yazacak. Ayrıca, tabelada emlak danışmanıyla ilgili bilgilerin yer aldığı QR kodu bulunacak.
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Akçam, Ankara'da 8 bin 500, Türkiye genelinde 142 bin emlak danışmanı olduğunu söyledi.
Ankara'nın pilot bölge olacağını, daha sonra bu uygulamayı Türkiye geneline yayacaklarını vurgulayan Akçam, şu değerlendirmede bulundu;
"Sahteciliğe karşı önlemler aldık"
Akçam, sahteciliğe karşı da önlemler aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
Taşınmaz ticaret yetki belgesinin uygulamadaki önemine vurgu yapan Akçam, yetki belgesi almak isteyenlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunuysa en az 6 ay, bunların dışında kalanların ise en az 12 ay staj yapması gerektiğini ifade etti.
Akçam, emlak danışmanlarıyla birlikte çalışan sözleşmeli personelin yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Logoda ev görseli üzerinde "E" harfine yer verildi
Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticaret yetki belgesi alan emlak danışmanlarının ofis girişlerine asacakları tabelalar 50x50 ölçüsünde olacak.
Tabelanın etrafında kırmızı çerçeve yer alıyor. Kırmızı ev görselinin üzerinde beyaz "E" işareti bulunuyor.