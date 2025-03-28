Pilot bölge Ankara: Emlakçı ofislerinde "E" tabela dönemi başlayacak

"Tabelanın alt köşesinde taşınmaz ticaret yetki numarası yazacak. Ayrıca, tabelada emlak danışmanıyla ilgili bilgilerin yer aldığı QR kodu bulunacak. Vatandaşlar, QR kodunu okuttuğunda Ticaret Bakanlığının sayfasına yönlendirilecek ve emlakçıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek. Emlak sektöründe birçok sıkıntılı işler duyuyoruz. Bu uygulamayla sorunlu ve sıkıntılı işlerin önüne geçeceğiz. Art niyetli insanların tamamen meslek dışına çıkarılmasını istiyoruz"