Polonya'dan ilk nükleer santral için dev finansman: Son sözü AB söyleyecek

Projenin yüzde 30'unun Polonya tarafından, geri kalanının ise ABD kurumlarından sağlanacak kredilerle finanse edilmesi planlanıyor. Polonyalı enerji şirketi PEJ tarafından geliştirilen santralde ABD merkezli Westinghouse firmasıyla iş birliği yapılacak.

Bu arada söz konusu yasa her ne kadar onaylansa da bu kadar yüksek meblağdaki devlet desteği için Avrupa Birliği'nden de onay alınması gerektiği bildirildi.