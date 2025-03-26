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Polonya'dan ilk nükleer santral için dev finansman: Son sözü AB söyleyecek

Polonya'dan ilk nükleer santral için dev finansman: Son sözü AB söyleyecek

17:5626/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
AA
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Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşaatına 14,5 milyar avroluk kaynak sağlayacak yasa imzalandı. (Foto: Arşiv)
Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşaatına 14,5 milyar avroluk kaynak sağlayacak yasa imzalandı. (Foto: Arşiv)

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin finansmanına yönelik 14,5 milyar euroluk bütçeyi içeren yasayı onayladı. Ancak, bu büyüklükte bir devlet desteğinin hayata geçirilebilmesi için Avrupa Birliği'nden (AB) de onay alınması gerektiği vurgulandı.

Yasa uyarınca santralin inşasına 2028'de başlanması, 2036'da ilk reaktörün devreye girmesi, 2038'de ise santralin tamamen çalışır hale gelmesi bekleniyor.

Projenin yüzde 30'unun Polonya tarafından, geri kalanının ise ABD kurumlarından sağlanacak kredilerle finanse edilmesi planlanıyor. Polonyalı enerji şirketi PEJ tarafından geliştirilen santralde ABD merkezli Westinghouse firmasıyla iş birliği yapılacak.

Son söz Avrupa Birliği'nde

Bu arada söz konusu yasa her ne kadar onaylansa da bu kadar yüksek meblağdaki devlet desteği için Avrupa Birliği'nden de onay alınması gerektiği bildirildi.

Ülke enerjisinin yüzde 23'ü nükleerden karşılanacak

Elektrik ihtiyacının yüzde 57'sini kömürden karşılayan Polonya, 2040'a kadar elektriğin yüzde 51'ini yenilenebilir enerjiden, yüzde 23'ünü ise nükleer enerjiden karşılamayı hedefliyor.

Polonya, ikinci nükleer santrali de kurarak, toplamda 6 ila 9 gigawatt arasında elektrik üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor.



#Polonya
#Nükleer Santral
#Avrupa Birliği

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