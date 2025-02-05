Polonya Rus tehdidine karşı savunma bütçesini artırmayı planlıyor

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya veya diğer ülkeler tarafından saldırı düzenlenmesi ihtimali nedeniyle gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4,7'sini savunma bütçesine ayırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Politico'ya konuşan Kosiniak-Kamysz, savunma harcamaları, ABD ile ilişkiler ve Rusya hakkında değerlendirmelerde bulundu.
NATO üyeleri arasında Polonya'nın, GSYH'sinin yüzde 4,7'sini savunma bütçesine ayıracağına dikkati çeken Kosiniak-Kamysz, bu alanda başı çektiklerini ve 55-60 milyar dolar harcamanın Amerikan teçhizatına yapıldığını söyledi.
Kosiniak-Kamysz, olası Rus saldırısı dahil her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayarak, bu nedenle savunmaya bu kadar yatırım yaptıklarını kaydetti.
ABD'nin Avrupa'daki varlığı
Kosiniak-Kamysz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO üyelerine sıklıkla dikkat çektiği savunma harcamaları ve ABD ile ekonomik ilişkilerinin iyi düzeyde seyretmesini, Polonya için "sigorta poliçesi" olarak yorumladığını dile getirdi.
Kosiniak-Kamysz, ABD'nin bölgedeki varlığını çekmemesi için Avrupa'nın güvenlik alanına daha fazla yatırım yapması gerektiğini savundu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Kosiniak-Kamysz, Ukrayna'ya asker göndermek gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
NATO devlet ve hükümet başkanlarının 2014'te aldıkları karar uyarınca, üye ülkelerin GSYH'lerinin en az yüzde 2'sini savunmaya harcamaları gerekiyor.
Trump'tan savunma harcamalarını artırın çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin askeri ittifaka yaptıkları katkıyı eleştirerek, NATO üyelerinin savunmaya GSYH'lerinin yüzde 5'ini ayırmasını istemişti.
Avrupa'nın bazı büyük ekonomileri, yüzde 5 hedefini olumlu değerlendirmiyor.
Alman hükümeti, Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarması çağrısına karşı çıkıyor.
Fransa'da da bu hedef, bütçe açığının yüksek olması nedeniyle mümkün olarak nitelendirilmiyor.