Projeler hazır uygun ortamı bekliyoruz

Son dönemde kredi faizlerindeki yükseklik konuta olan talebi azalttı. Uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler ise kredi faizlerinin düşmesini, fiyatların normale dönmesini bekliyor. Gayrimenkul firmalarının birçoğu da şu anda projelerini satışa çıkarmak yerine sabırla uygun ortamı bekliyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Nef'in gelecek dönemdeki yatırımlarını ve konut sektörünü değerlendirdi.

TİCARİ KREDİ 15’LERE İNMELİ

Gayrimenkul alanında geliştirdikleri projeleri satışa çıkarmak için uygun ortamı beklediklerini söyleyen Timur, "İstanbul, İzmir ve Bodrum’da 6 hazır projemiz var, uygun ortamı bekliyoruz. Onlar için de faizlerin düşmesini, ortamın daha elverişli hale gelmesini bekliyoruz. Yüksek faizden düşük faiz dönemine bir geçiş olacak. Haliyle bu geçiş sürecinde talep birikmesi de oluyor. Biz o döneme hazırlık yapıyoruz. Kurumsal ticari kredilerin 15’ler seviyesine geldiği, konut kredilerinin de aylık yüzde 1,3’ler ve altına geldiği dönemlerde satışlar açılacaktır, bekleyen talep devreye girecektir" dedi.

İKİ ALANDA YATIRIM YAPACAĞIZ

“Pandemiden sonraki 4 yılda öz kaynak, varlık artırmak için şirkete ciddi likidite enjekte ettik. Faizlerin düşmesiyle bu kaynakları yatırıma dönüştürme beklentisindeyiz" diyen Timur şunları kaydetti: "Faizlerin düşmesi ile şirket kaynaklarını iki ana alanda yatırımlara dönüştüreceğiz. İki ana konuya odaklanacağız. İlki yurt içinde yatırımı özgürleştiren, bireylerin kurumsal yatırım yapmasını sağlayan bakış açısı ve proje gayrimenkul yatırım fonları bakışı ile ülke içindeki yatırımlarımızı genişleteceğiz. İkincisi de yurt dışındaki yatırımlarımızı artıracağız."

Hedef 20 bin arsa müşterisi

Türkiye çapında 32 bayisi bulunan Nef Arsa'nın; Sakarya, Çanakkale, İzmir, Ankara, Kırklareli’nde projeleri bulunuyor. Timur, satışına start verdikleri arsalardan 7’sinin daha tapularını teslim etmeye başladıklarını söyledi. Erden Timur, şu bilgileri verdi: "Bu projeler: Lüleburgaz, Sakarya Novu, Bursa Orhaneli, Ankara, Assos, Kaz Dağları Yanıklar, İğneada ve Ezine. Nef Arsa tarafında müşteri sayısını ikiye katlama hedefimiz var. Yaklaşık 10 bin olan Nef Arsa müşteri sayısını 1 yılda 20 bine çıkarma hedefimiz var. Geliştirdiğimiz 27 milyon metrekare arsamız var, onları kısım kısım satışa çıkarıyoruz.”

Yurt dışı inşaatlar sürüyor

Yurt dışı yatırımlarını hızlandırdıklarını söyleyen Timur, Hamburg’da tapulu, kira getirisi hazır yatırım sahibi olmak isteyenlere yönelik bir proje lansmanına hazırlandıkları bilgisini verdi. Erden Timur, “Almanya’da iki otel binası inşaatımız devam ediyor. Birini Marriott işletecek. ABD'de, Brooklyn’de 1,5 yıl önce bitirdiğimiz projemize çok yakın bir lokasyonda ikinci projemizi devreye alıyoruz. 120 daireden oluşuyor. 4'üncü caddeye çok yakın. Miami’de kiralama sektörü için geliştirdiğimiz yerler var. Dubai’de yap-sat için projelerimiz vardı” şeklinde konuştu. Timur, Suudi Arabistan’daki gelişmeleri de yakından izlediklerini ve görüşmeler olduğunu belirtti.







