Rekabet Kurumu'ndan 32 teşebbüse soruşturma.

Rekabet Kurumu, aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açtı.
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Rekabet Kurumu, aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açtı.
Ayrıntılar geliyor...
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