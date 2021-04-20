Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Rekabet Kurumundan 32 teşebbüse soruşturma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurumu'ndan 32 teşebbüse soruşturma

Rekabet Kurumu, aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açtı.

Haber Merkezi AA
Rekabet Kurumundan 32 teşebbüse soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan 32 teşebbüse soruşturma.

Rekabet Kurumu, aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açtı.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Hurdadan muhteşem dönüşüm

Hurdadan muhteşem dönüşüm

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.
İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Rekabet Kurumundan 32 teşebbüse soruşturma

"Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.