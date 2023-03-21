Rekor kıran altın için panik satışı uyarısı

Sürekli olarak düşen ve yükselen fiyatlarıyla gündeme gelen altın, haftaya rekorla başladı. Ons fiyatının 2 bin doların üzerine çıkmasıyla son 1 yılın rekorunu kıran altın, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de bulunan 2 ayrı bankanın iflas etmesinin de etki gösterdiği altında yukarı ivmenin devam etmesi beklenirken, seçime kalan 2 aylık süreçte sakin bir grafik öngörülüyor. Eskişehir’de kuyumcu olan Emre Öztürk ise vatandaşın oluşabilecek düşüşlere karşı panik satışına yönelmemesi gerektiğini belirterek, “Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir” dedi.

Rekor seviyeye kadar çıkan altın fiyatlarının zaman zaman düşebileceğini fakat tekrar yükseleceğini belirterek vatandaşları tedbirli şekilde altın almaları konusunda uyaran kuyumcu Emre Öztürk, “Özellikle geçen haftaki dalgalanmalardan sonra piyasadaki hızlı tepkilerle ve açıklanan verilerle beraber altın hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Merkez Bankası’nın açıklamaları da biraz daha umut verdi ve vatandaşlar altına daha fazla altına yüklenmeye başladı. Bu yüklenmeyle beraber de altın tabi ki kendi yerini hızlı bir şekilde yükselterek yukarıya taşıdı. Altındaki yükseliş hâlâ devam edecektir muhakkak, çünkü hem piyasaların belirsizliği hem de seçim havası insanlarda biraz daha tedirginlik oluşturarak daha sağlam kalemlere yani altına yönlendirmeye çalışıyor. Geçen haftalarda altının yükseleceğini söylemiştik ve bu şu anda yaşadığımız bir durum. Yükseliş hâlâ devam edecektir ama tabi ki kısa kısa dalgalanmalar yaşayacağız. Şu anda rekora koştu belki ama 1-2 geri çekilmeler yaşayabiliriz. Ama bu altının çok fazla geri çekileceği ve düşeceği anlamına gelmeyecek. O yüzden yatırımcılara, biraz daha hareketlerini kısarak ve daha sağlam ilerleyerek altın almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.