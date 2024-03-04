Renault’da ibre SUV’a dönüyor

Bu yıl 91’incisi gerçekleşen Cenevre Otomobil Fuarı’nda Renault geçmişe saygı duruşunda bulundu. İkonik modellerinden Renault 5 E-Tech’in dünya prömiyerini yapan marka fuarı tek başına sırtladı. Marka, Renault 5 E-Tech’le Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil satmak için kolları sıvadı. İkonik model Türkiye pazarına da 2025’te giriş yapacak. Yılın en iyi otomobili seçilen Scenic E-Tech ve hibrit Rafale de son çeyrekte gelecek.

SCENİC SON ÇEYREKTE YOLDA

Renault Scenic E-Tech de fuarın gözde modellerinden oldu. Yüzde 100 elektrikli modelin 625 kilometre menzili var. 218 beygirlik model Cenevre Otomobil Fuarı’nda da yılın otomobili ödülünü aldı. Car Of The Year 2024’ün sahibi olan model hakkında Renault MAİS CEO’su Berk Çağdaş, “Son çeyrekte Türkiye pazarına getireceğiz. Yüzde 10 ÖTV dilimi için çalışıyoruz. Daha erken alabilmek için görüşmelerimiz sürüyor. Elektrikli otomobil pazarında bundan böyle daha güçlü olacağız. Ayrıca yeni hibrit modellerimiz de gelecek. Bu yıl gelecek ilk hibrit modellerden biri de Rafale” açıklamasını yaptı.

Berk Çağdaş

SUV'DA LİDERLİK PEŞİNDE

Ürün gamını SUV segmentiyle güçlendirdiklerini söyleyen Çağdaş, “Duster’ı transfer ettik. Bize büyük bir ivme kazandıracak. Ayrıca Renault’nun Bursa yatırımıyla 4 yerli SUV daha geliyor. Austral de var. Ürün gamımızı müşterinin ihtiyaçlarına göre çeşitlendiriyoruz. Bir müşteri Renault’ya girdiği zaman tüm segmentlerde araç satın alabilecek. Bizim şu ana kadar hedefimiz Türkiye’de satılan her 5 araçtan birinin Renault olmasıydı. Pazarın gözdesi olan SUV’larda güçlenmemizle birlikte bir numara olacağız. Hedefimiz hep yüzde 20 üzerine” diye konuştu.

HİBRİT MG3 GÜN SAYIYOR

MG3'de fuarda örtüsü kalkan modeller arasındaydı. Hibrit versiyon ile Türkiye’de kısa zamanda yola çıkması beklenen modelin fiyatı da oldukça rekabetçi olacak. 75 kW’lık elektrikli motorla desteklenen 1.5 litrelik benzinli motora sahip MG3 ise 192 beygir güç üretirken 0’dan 100 km/s’ye 8 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin 2024’ün ikinci yarısında Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.

BYD SEAL U DM-İ ÖRTÜYÜ KALDIRDI

BYD, Avrupa’da ilk kez şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip aracının örtüsünü Cenevre’de kaldırdı. BYD Super DM (Dual Mode) teknolojisini tanıtan marka, plug-in hibrit araçlarda fark oluşturan ve Avrupa’da ilk önce Türkiye pazarında bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren sunulacak BYD SEAL U DM-i modelini ilk defa sergiledi.

ZOE’NİN YERİNE 5 E-TECH

50 yılı deviren Renault 5, Cenevre Otomobil Fuarı’na damga vurdu. Türkiye pazarına 2025 yılının ilk çeyreğinde adım atacak olan modelin, sadece elektrikli versiyonu olacak. 3.9 metrelik uzunluğa sahip olan bu minik otomobilin yerden yüksekliği de 1.5 metre olarak hesaplanmış. ZOE’nin yerini alacak olan Renault 5 E-Tech iki farklı menzil seçeneğine sahip. İlki 40 kwh’li bir batarya olan paketin menzili 300 kilometre iken ikinci seçenek ise 400 kilometrenin üzerinde. Otomobil şehir içinde ise 500 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor. Aracın Avrupa fiyatı 25 bin avronun altında olacak.











