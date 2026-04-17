Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ülkeye daha vize muafiyeti

07:29 17/04/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Avustralya vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Avustralya vatandaşları, umuma mahsus pasaportlarıyla Türkiye'ye turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyetinden yararlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, her 180 günlük dönemde azami 90 gün ikamet hakkı tanıyor. Transit geçişler de kapsam dahilinde. İşte detaylar...

Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince verildi.


#Cumhurbaşkanı kararı
#Resmi Gazete
#vize muafiyeti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
