Rize-Artvin Havalimanı'na iniş kolaylığı için ikinci aletli iniş sistemi kuruluyor

Rize-Artvin Havalimanı
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin denize inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nın, 14 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılarak hizmete girdiğini anımsattı.
Açıldığı günden bu yana gelişimini sürdüren havalimanının Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti: