Rize-Artvin Havalimanı'na iniş kolaylığı için ikinci aletli iniş sistemi kuruluyor

Avcı, sis, yağmur gibi olumsuz hava koşullarının çok yaşandığı, ayrıca bulut tavanının çok düşük olduğu Rize'de söz konusu çalışmaların neticelenmesiyle uçuşların iptal ve diğer havalimanlarına yönlendirilmesinin en aza düşürüleceğini vurgulayarak,

"Türkiye'de ikinci ILS sisteminin çok az havalimanında olduğu bilinmektedir."