Rusya'dan Bangladeş adımı: Nükleer yakıt sevk edecek

Görüşmede, Bangladeş'in ilk nükleer santrali olacak Rooppur NGS'nin inşaat sürecinin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada,

"Özellikle de tesisin, bu yılın en önemli üretim olayı olan Rooppur NGS'nin yapım aşamasındaki ilk ünitesi için nükleer yakıtın teslimi için hazır olup olmadığı istişare edildi." ifadesine yer verildi.