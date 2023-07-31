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Ekonomi

Rusya'dan Bangladeş adımı: Nükleer yakıt sevk edecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bu yıl Bangladeş'teki Rooppur Nükleer Güç Santrali (NGS) için nükleer yakıt sevk etmeyi planlıyor. Rosatom'un inşa sürecini yürüttüğü ve Bangladeş'in ilk nükleer güç santrali olacak Rooppur NGS toplam 2 bin 400 megavat kurulu güce sahip olacak.

14:53 . 31/07/2023 Monday
AA
Rooppur Nükleer Güç Santrali

Rooppur Nükleer Güç Santrali

​​​​​​​Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile görüştüğü belirtildi.


Görüşmede, Bangladeş'in ilk nükleer santrali olacak Rooppur NGS'nin inşaat sürecinin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada,
"Özellikle de tesisin, bu yılın en önemli üretim olayı olan Rooppur NGS'nin yapım aşamasındaki ilk ünitesi için nükleer yakıtın teslimi için hazır olup olmadığı istişare edildi." ifadesine yer verildi.

Rosatom'un inşa sürecini yürüttüğü ve Bangladeş'in ilk nükleer güç santrali olacak Rooppur NGS toplam 2 bin 400 megavat kurulu güce sahip olacak.




#Bangladeş
#ROSATOM
#Rusya
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