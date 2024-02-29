Rusya'dan benzin ihracatı yasağı: Altı ay süreyle uygulanacak

Olası yasağın yalnızca benzin ihracatını kapsadığını belirten Novak, "Bu tedbir sadece benzin için geçerli olacak ve 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle uygulanacak. Bu süre içerisinde gerekirse başka bir karar da verilebilir. Piyasa doyarsa yasak kaldırılabilir." diye konuştu.