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Ekonomi

Rusya'dan benzin ihracatı yasağı: Altı ay süreyle uygulanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin benzin ihracatına yönelik olası yasağının planlanandan önce iptal edilebileceğini söyledi. Olası yasak yalnızca benzin ihracatını kapsayacak ve 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle uygulanacak.

10:10 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:10 - 29/02/2024 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Novak, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği İran'ın başkenti Tahran'da, Rusya'nın benzin ihracatına yönelik olası yasağına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Rusya'daki petrol ürünü piyasasında durumun istikrarlı olduğunu dile getiren Novak, "(Olası benzin ihracat yasağı) Bu önden atılan bir adım, şu an piyasada arz açığı yok. Geleceğe yönelik arz ve talep dengesini sağlıyoruz." dedi.


Olası yasağın yalnızca benzin ihracatını kapsadığını belirten Novak, "Bu tedbir sadece benzin için geçerli olacak ve 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle uygulanacak. Bu süre içerisinde gerekirse başka bir karar da verilebilir. Piyasa doyarsa yasak kaldırılabilir." diye konuştu.

Rus basınında dün çıkan haberlerde, hükümetin benzin ihracatını 1 Mart'tan itibaren yasaklamayı planladığı öne sürülmüştü.


Rusya'da benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Eylül 2023'te de benzin ihracatı yasaklanmış, yaklaşık iki ayın ardından söz konusu yasak kaldırılmıştı.




#benzin
#Rusya
#Aleksandr Novak
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