Rüzgâr enerjisine yakından takip

04:007/02/2026, Cumartesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgâr enerjisi santrallerine yönelik mevzuatı değiştirerek üretimin daha yakından takip edilmesini sağlayacak yeni kurallar getirdi.

Düzenlemeye göre kurulu gücü 10 MWe ve üzerindeki rüzgâr santralleri, Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi’ne bağlanmak zorunda olacak. Yeni uygulamayla santraller, elektrik üretim bilgilerini düzenli olarak merkeze iletecek ve gerekli teknik sistemi kurmanın maliyetini kendileri karşılayacak. Kurulu gücü daha düşük olan santraller ise isterlerse sisteme dahil olabilecek. Düzenleme ayrıca işletmelere, talep etmeleri halinde ücret karşılığında üretim tahmin hizmeti alma imkânı tanıyor. Üretime ilişkin verilerin güvenliğinin sağlanacağı, bu bilgilerin işletmenin onayı olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmayacağı belirtildi.



