Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demirden Yunanistana Sahada gücün kimde olduğunu görürler
SAVUNMA SANAYİ

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Yunanistan'a: Sahada gücün kimde olduğunu görürler

Fransa'dan satın alacakları Rafale savaş uçakları için 'güç dengesini değiştirecek' söyleminde bulunan Yunanistan hükümetine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yanıt verdi. Demir, "Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Çok arzu etmeyiz ama gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün gücün kimde olduğunu görürler" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Savunma Sanayii Başkanı Demirden Yunanistana: Sahada gücün kimde olduğunu görürler
İsmail Demir

Yunan hükümeti, Fransa'dan satın alacağı Rafale savaş uçakları ve uyumlu füzelerin modernizasyonuna 2 milyar 320 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin adını anmadan "Bu adım, havada güç dengesini değiştirecektir" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, tv100'de, Yunan hükümetinin bu söylemine yanıt verdi. "Atışlarını gördünüz" diyerek Akıncı İHA’nın testlerini hatırlatan Demir, şunları söyledi:

"Güç dengesinin değiştiğini düşünsünler"

"Yani bu güç dengesinin değiştiği ile ilgili yorumlara bir sessiz kalalım. Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Çok arzu etmeyiz ama, gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün gücün kimde olduğunu görürler."

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'a S-400 cevabı: Bizi ikna etmeniz gerekiyor
EKONOMİ
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'a S-400 cevabı: Bizi ikna etmeniz gerekiyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı: Karşı koyacağız
DÜNYA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı: Karşı koyacağız

Yunanistan Türkiye ile istikşafi görüşmelere başlayacağı gün Fransa ile savaş uçağı anlaşması imzalıyor
DÜNYA
Yunanistan Türkiye ile istikşafi görüşmelere başlayacağı gün Fransa ile savaş uçağı anlaşması imzalıyor
Abone Ol Google News
Şarküteride dehşet

Şarküteride dehşet

​Genç kadın kocasının önünde öldürüldü.
Bu gurur hepimizin

Bu gurur hepimizin

​Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı paylaşımı.
Savunma Sanayii Başkanı Demirden Yunanistana: Sahada gücün kimde olduğunu görürler

Beş bin 280 güvenlik gücü katılıyor.

​Bakan Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı.

Saatler kala il çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzel yer<br>yapmışsın kendine

Güzel yer
yapmışsın kendine

​Evin gizli bölmesinde saklanan iki kadın polis ekiplerince yakalandı.
ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

​Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Dünya genelinde vaka sayısı 150 milyonu aştı.
Bizi ikna<br>etmeniz gerekiyor

Bizi ikna
etmeniz gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a S-400 cevabı.
Biden’a her alanda net cevap verilecek

Biden’a her alanda net cevap verilecek

​Soykırım iftirası AK Parti MKYK'da değerlendirildi.
Sınavlar 17 Mayıs sonrasında

Sınavlar 17 Mayıs sonrasında

​Ziya Selçuk tam kapanma ve eğitimi Yeni Şafak'a değerlendirdi.
Bu son<br>kapanma olsun

Bu son
kapanma olsun

​Kurallara uyulması halinde vakalarda ciddi düşüş öngörülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.