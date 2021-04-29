Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Yunanistan'a: Sahada gücün kimde olduğunu görürler

Yunan hükümeti, Fransa'dan satın alacağı Rafale savaş uçakları ve uyumlu füzelerin modernizasyonuna 2 milyar 320 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin adını anmadan "Bu adım, havada güç dengesini değiştirecektir" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, tv100'de, Yunan hükümetinin bu söylemine yanıt verdi. "Atışlarını gördünüz" diyerek Akıncı İHA’nın testlerini hatırlatan Demir, şunları söyledi:

"Güç dengesinin değiştiğini düşünsünler"

"Yani bu güç dengesinin değiştiği ile ilgili yorumlara bir sessiz kalalım. Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Çok arzu etmeyiz ama, gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün gücün kimde olduğunu görürler."

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