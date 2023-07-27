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Ekonomi

Savunma sanayisinde yeni anlaşma: Milli İHA'lar MİLSAR radarı ile izleyecek

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) için MİLSAR radarı tedarik edilecek. TUSAŞ, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) kapsamında Meteksan Savunma ile İHA Programları MİLSAR SAR/MTI Radar Sistemi ve Otomatik Kalkış/İniş Sistemi Tedariği Sözleşmesi imzaladı. Anlaşmayı TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil (solda) ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan imzaladı.

21:51 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Otomatik Kalkış / İniş Sistemi İHA'ların iniş ve kalkışlarını otomatik olarak yapmasını sağlayan radar teknolojileri tabanlı bir çözüm sunuyor.

Otomatik Kalkış / İniş Sistemi İHA'ların iniş ve kalkışlarını otomatik olarak yapmasını sağlayan radar teknolojileri tabanlı bir çözüm sunuyor.

TUSAŞ, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) kapsamında METEKSAN Savunma ile İHA Programları MİLSAR SAR/MTI Radar Sistemi ve Otomatik Kalkış / İniş Sistemi Tedariği Sözleşmesi imzaladı.

Çok Modlu Hava Radarı MILSAR; istihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Potansiyel hedeflerin tespit ve takibini "hareketli hedef tespit" (MTI) modları ile yapan radar, her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretme için Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) modlarına sahip bunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: İHA ve SİHA'da dünya üçüncüsüyüz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: İHA ve SİHA'da dünya üçüncüsüyüz

İstanbul'da bugün açılışı gerçekleştirilecek IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için videolu mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisi olan Türkiye, aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumunda. Savunma sanayine mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 4 yüz milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolar inşallah yılsonu bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Engel ve ambargolara rağmen savunma sanayii gelişiyor. Türk Savuma Sanayii bir başarı hikayesi yazmakta" dedi.

#Savunma Sanayisi
#MİLSAR
#METEKSAN
#İHA
#TUSAŞ
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