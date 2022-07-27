Ekonomi Sayısı artıyor Hedef 2023te 91 adet ATAK
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Sayısı artıyor: Hedef 2023'te 91 adet ATAK

Millî taarruz helikopteri T129 ATAK Projesi’nde teslimatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar beş adet ATAK helikopteri daha TSK’ya teslim edilecek. 2023’e kadar ise ATAK sayısının 91’e çıkarılması hedefleniyor

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Sayısı artıyor: Hedef 2023te 91 adet ATAK
ATAK helikopteri

Hâlihazırda TSK envanterindeki 57 adet ATAK helikopteri operasyonlarda etkin bir şekilde görev yaparken, önümüzdeki aylarda bu sayının artması bekleniyor.

HEDEF 91 ATAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yıl sonuna kadar beş adet ATAK helikopteri daha TSK’ya teslim edilecek. 2023’e kadar ise ATAK sayısının 91’e çıkarılması hedefleniyor.

ETKİN BİR ŞEKİLDE GÖREV YAPIYOR

Ağır silah yükü ile zorlayıcı sıcak hava ve yüksek irtifa görevleri için optimize edilmiş olan ATAK helikopteri, TSK’nın taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla millî imkân ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirildi. ATAK helikopterleri gece ve gündüz şartlarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile TSK’nın sınır içi ve dışı operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapıyor.

Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm. top ile donatılmış olan T129 ATAK, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS AntiTank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 adet STINGER Hava-Hava Füzesi ile en modern elektronik harp ve elektro-optik sistemleri de bünyesinde barındırıyor.

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