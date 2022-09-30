Ekonomi Seferberlik sonrası arttı Ruslar Antalyaya akın etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seferberlik sonrası arttı: Ruslar Antalya'ya akın etti

Turizmin başkenti Antalya’ya Eylül sonu itibariyle Rusya’dan 11 bin uçuşla 2,2 milyon turist geldi. Rusya’daki seferberlik sonrası, günlük ortalama gerçekleşen 80 uçuşa ise 3-4 ek sefer uçuşu ilave edildi. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Rusya uçuşlarına karşı yaptırımların devam ettiği bir dünyada, seferberlikten ötürü Antalya bölgesinde kısmi atışlar görüyoruz. Son günlerde günlük 80 uçağa 3-4 sefer ilave edilmiş durumda" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Seferberlik sonrası arttı: Ruslar Antalyaya akın etti
Antalya

Turizmin başkenti Antalya’ya Eylül sonu itibariyle Rusya’dan 11 bin uçuşla 2,2 milyon turist geldi. Rusya’daki seferberlik sonrası, günlük ortalama gerçekleşen 80 uçuşa ise 3-4 ek sefer uçuşu ilave edildi. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Rusya uçuşlarına karşı yaptırımların devam ettiği bir dünyada, seferberlikten ötürü Antalya bölgesinde kısmi atışlar görüyoruz. Son günlerde günlük 80 uçağa 3-4 sefer ilave edilmiş durumda" dedi.
Turizm başkenti Antalya, 2022 yılında turizmde rekor kırmaya hazırlanıyor. En iyi sezonu 2019’da yaşayan ve yılı yaklaşık 16 milyon turistle kapatan kente sadece Antalya Havalimanı’ndan gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Yılın ilk çeyreğinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla Rus ve Ukrayna turist sayısında düşüş yaşayan Antalya, diğer pazarlarda ise adeta patlama yaptı. Savaşa kadar en fazla Rus turist ağırlayan kente Avrupa pazarından adeta turist yağdı. Rakamların başında 5,2 milyon turistle Almanya yer alırken, İngiltere pazarından yüzde 150’lik bir artış yaşandı. Savaş ve seferberlik olumsuzluklarına karşın Rus turist sayısı ise bugün itibariyle 2,2 milyon olarak kayıtlara geçti.
Rusya-Ukrayna savaşı ve seferberliğe rağmen Rusya’dan gelen uçuşların devam ettiğini aktaran Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Rusya’dan Antalya’ya günlük 80 uçuş gerçekleştiğini, seferberlik sonrası ise 3-4 ek seferlerle bu uçuşlarda bir miktar artış yaşandığını kaydetti. Varol, "Rusya uçuşlarına karşı yaptırımların devam ettiği bir dünyada, seferberlikten ötürü Antalya bölgesinde kısmi atışlar görüyoruz. Son günlerde günlük 80 uçağa 3-4 sefer ilave edilmiş durumda. Ancak çok geniş bir ilave olarak görünmüyor" dedi.

“11 bin uçuşla 2,2 milyon Rus turist geldi”

Rusya’dan 14 farklı hava yolunun Antalya’ya uçtuğunu belirten Varol, “Bu toplam uçuşun yüzde 40’ından fazlasını sadece THY gerçekleştiriyor. Rusya’dan bu sene gerçekleşen operasyonun tamamına baktığımızda THY’nin çok ciddi bir inisiyatif almış olması ve onların bu bölgeyi çok ciddi desteklediğini görüyoruz. Bugün itibariyle 11 bin uçuş gerçekleşti ve 2.2 milyon Rus turist Antalya’ya geldi. Yıl sonuna doğru bunun daha da artacağını ön görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Varol, yurt dışından Antalya Havalimanı üzerinden Antalya’ya 10 milyonun üzerinde turist geldiğini aktararak, “Bunlar çok önemli veriler. 2019 yılının rekor bir yıl olduğu göz önünde bulundurursak, devamında pandemi ve Rusya- Ukrayna krizinin içinde olduğumuz şu dönemde olmasına karşın toplamda 10 milyondan fazla turist gelmiş olması, hakikaten bölge için çok büyük başarıdır. Bu sabah ofise geldiğimizde istatistiklere göz attık. 2022 yılı içerisinde Antalya’ya en fazla gelen 10 ülkeye baktığımızda Rusya hariç diğer 9 ülke, 2019 yılına kıyasla sayı anlamında artmış görünüyor” diye konuştu.
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da, 28 Eylül itibariyle Antalya Havalimanının gelen-giden yolcu sayısının 25 milyon olduğunu, bu yolculardan 20 milyonun dış hatlara ait veriler olduğunu söyledi. Dış hatta en çok yolcu pazarının 5,2 milyon yolcuyla Almanya’nın olduğunu belirten Yılmaz, “Normalde bu Rusya olurdu ama ne yazık ki, Ukrayna ile olan savaştan ötürü Rusya’dan gelen yolcu sayılarında her ne kadar başta beklediğimiz kadar olmasa da 2019 yılına göre yüzde 40-45’lik bir düşüş var” dedi.
İngiltere’de pazarında yüzde 150’lik bir artış yaşandığını aktaran Yılmaz, “Antalya’ya 2019’un da çok daha üstünde İngiltere’den yolcular geldi. Akın akın İngiltere’den turist alıyoruz ve halen devam ediyor. Polonya’dan da ciddi artışlar gördük. Bu artışlarda pandeminin bitmesinin etkisi var diye düşünüyoruz”
Yılmaz, bu yıl sezonun Kasım ayına uzayacağı öngörüsünde bulunarak, “Güzel sinyaller alıyoruz. Yıl sonuna kadar toplam 30 milyon üzerinde iç ve dış hat yolcu bekliyoruz. Yıl sonuna kadar dış hatlarda gelen yolcu 12-13 milyon arasında olmasını bekliyoruz” dedi.

Seferberlik ilanı ve referandum: Rusya’dan savaşı sıfırlama girişimi
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Seferberlik ilanı ve referandum: Rusya’dan savaşı sıfırlama girişimi

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar
FOTOĞRAF 15
Title
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen haftaki kısmi seferberlik ilanı nedeniyle yüz binlerce Rus ülkeyi terk etti.

Title
RUSYA'DAN 261 BİN KİŞİ AYRILDI
Askerlik çağındaki Ruslar aileleriyle birlikte Finlandiya, Gürcistan, Kazakistan ve Moğolistan sınırlarında büyük bir yoğunluk oluşturdu. Novaya Gazeta Europe adlı gazete kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yana Rusya'dan 261 bin kişinin ayrıldığını bildirdi.
Title
Uluslarararası ajanslara yansıyan fotoğraflarda, Rusların Vishnyovka sınır karakoluna giden otoyol boyunca çadırlar kurduğunu, daha az donanımlı diğerlerinin ise asfaltta uyuduğunu ve kendi kıyafetleriyle derme çatma yataklar yaptığı görüldü.

Title
TOKAYEV: SEFERBEKLİKTEN KAÇAN RUSLARI GERİ GÖNDERMEYECEĞİZ
Bununla birlikte Kazakistan İçişleri Bakanlığı, geçen hafta 98 bin Rus'un ülkeye girdiğini duyurdu. Bakanlık, seferberlikten kaçmak için ülkeye giren Rusları geri göndermeyeceğini açıkladı. Ruslar Kazakistan'da 90 güne kadar vizesiz kalabiliyorlarken, Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni gelenlere iyi davranılması gerektiğini vurguladı.
Title
Tokayev, \"Son günlerde Rusya'dan çok sayıda insan bize geliyor. Çoğu umutsuz durum nedeniyle ayrılmak zorunda kalıyor. Onlara iyi bakmalı ve güvenliklerini sağlamalıyız. Bu siyasi ve insani bir meseledir\" dedi.

Title
Öte yandan durumu iyi olmayan Ruslar, Gürcistan, Finlandiya ve Kazakistan sınırlarında yoğunluk oluştururken daha varlıklı Ruslar kaçmanın farklı yollarını arıyor.

Title
BİR KOLTUK İÇİN 27 BİN DOLAR
The Guardian'ın haberine göre, Putin'in geçen hafta ülkesinin yedek güçlerini kısmen seferber ettiğini açıklamasının ardından bazı Ruslar, özel jetlerle ülkeden kaçmak için 27 bin dolara (yaklaşık 500 bin lira) kadar para ödüyor.
Title
Habere göre, özel jet uçuşları sunan şirketler, Rusya'dan tek yönlü uçuş taleplerinde keskin bir artış bildirdi. Ruslar, şu anda özel bir uçakta bir koltuk için 21 bin 500 (yaklaşık 397 bin lira) ile 27 bin dolar (yaklaşık 500 bin lira) arasında ücret ödüyor.

Title
TERCİHLERİ TÜRKİYE, ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN
The Guardian, Rusların ağırlıklı olarak Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere vizesiz girişlerine izin veren ülkelere yöneldiğini aktardı. Çünkü daha önce, birçok Avrupa ülkesi, seferberlikten kaçan Rusların girmesine izin vermeyeceklerini açıklamış ve birçoğu Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus turistleri çoktan engellemişti.
Title
Your Charter'ın adlı özel uçuş şirketinin yöneticisi Yevgeny Bikov, gazeteye seferberlikten önce Rusya’dan günde yaklaşık 50 talep aldıklarını, ancak bu sayının şimdi günde 5 bine çıktığını söyledi.

Title
ÖZEL UÇUŞ TALEBİ 50 KAT ARTTI
Havacılık şirketi FlightWay'in CEO'su Eduard Simonov ise Ruslardan özel jetlere olan talebin \"50 kat arttığını\" söyledi ve bu yılın başlarında AB yaptırımlarından sonra talepleri karşılamakta zorlandıklarını da sözlerine ekledi.
Title
Simonov, \"Avrupa'daki tüm özel jet firmaları piyasadan ayrıldı. Şu anda arzdan daha fazla talep var ve fiyatlar altı ay öncesine göre tavan yapıyor\" dedi.

Title
Simonov ayrıca özel jet kiralamayı düşünenlerin yalnızca zenginler olmadığını ve aralarından daha önce hiç özel uçuş yapmamış insanlar\" olduğunu da sözlerine ekledi. Simonov, \"Biraz fazla parası olan ve kaçmak isteyen çok kişi var\" diye ekledi.

Title
NE OLMUŞTU?
Putin, Ukrayna'da devam eden savaşın bir sonraki aşamasının bir parçası olarak geçen hafta yedek birliklerin kısmi seferber edildiğini duyurdu. Duyuru, birçok Rus arasında paniğe yol açtı. Google’da Rusya'dan nasıl ayrılacağına ilişkin aramalar artarken, Moskova'dan tek yön uçak biletleri tükendi ve uydu görüntüleri, Rusya sınırları boyunca geçiş noktalarında uzun kuyruklar halinde arabaları gösterdi.
Title
Öte yandan, askerlik çağındaki erkeklerin Rusya'dan çıkışı devam ederken, sınırların kapanması konusunda Ruslar arasında bir endişe oluştu. Ancak Kremlin'in resmi sözcüsü Dmitry Peskov, sınır kapatmaları hakkında bir plan olmadığını açıkladı. Peskov, \"Şu anda bu konuda alınmış bir karar yok\" dedi.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftaki kısmi seferberlik ilanının ardından şimdiye kadar 260 bini aşkın Rus ülkeden ayrıldı. Ukrayna'daki cephelerde savaşmak istemeyen askerlik çağındaki Rus erkekler ve aileleri Gürcistan, Kazakistan, Finlandiya ve Moğolistan sınırlarında yoğun kuyruklar oluşturdu. Daha varlıklı Ruslar ise kendilerinden vize istemeyen Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'a düzenlenen özel uçuşlara yöneldi. Rusların özel jetlerdeki bir koltuk için yaklaşık 27 bin dolar (500 bin lira) ödeme yaptığı aktarıldı.
Tüm yılların rekoru kırıldı

Tüm yılların rekoru kırıldı

​'Altın çağ' diyerek açıkladılar.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Asos'ta 16 hedef böyle vuruldu.
NATOyaresmen başvurduk

​Zelenskiy üyelik belgesini imzaladı.

​Avrupa Birliği: Dört bölgenin Rusya'nın bir parçası olduğunu asla tanımıyoruz.
New York'dan sonra Balıkesir'de

New York'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

​Putin, imza töreninde konuşuyor.

NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten flaş Türkiye hamlesi

Dün ölü senatöre seslenmişti: Sosyal medyada alay konusu oldu.

​Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gaz Sahası' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.