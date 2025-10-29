SGK'dan 5 ilde işe dönüş adımı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yetkililerini dinledi. SGK Başkanı Raci Kaya, önümüzdeki dönemde mesleki rehabilitasyon kapasitesini güçlendirecek projelerle iş kazası veya hastalık sonrası çalışma hayatına dönüşü destekleyen aktif bir sosyal politika adımı daha atıklarını bildirdi. Projenin detaylarını ise SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün paylaştı. Avrupa Birliği'yle ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında iş kazası geçiren sigortalıların mesleki rehabilitasyon yönüyle yeniden çalışma hayatına kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti. Projenin özellikle sanayi ve çalışma hayatının çok yoğun olduğu 5 ilde üç yıl süreyle uygulamayı öngördüklerini bildiren Ertüzün, "Hedefimiz 1.200 kişi. 2026 yılı içinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız" dedi.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık ise kuruma kayıtlı 800 bin engellinin bulunduğunu, bunlardan 195 bininin aktif olarak iş aradığını anlattı. 50 kişi ve üzeri eleman çalıştıran iş yerlerinde 3 engelli çalıştırma zorunluluğu kotası var. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere aylık 30 bin lira ceza kesildiğini dile getiren Işık, "Bu cezalar bir fonda birikiyor. Toplamda bu fonda 590 milyon lira bütçe var. 2014'ten itibaren 5 bin 153 projeye 760 milyon lira destek sağladık. 2009'dan 2025 Ekim'e kadar 98 bin engelli vatandaşımızı yararlandırdık" diye konuştu.