Sigorta sektörü yüzde 40 büyüdü

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün 2025 yılındaki performansıyla gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi. 2025'in sigorta sektörü için oldukça iyi geçtiğini belirten Gülen, bunun birkaç temel göstergeye bakarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sektöre ilişkin kasım ayı sonu prim üretimi istatistiklerini paylaşan Gülen, “1 trilyon liranın üzerinde bir prim üretimine ulaştık, böyle giderse bu yılı 1,2 trilyon liranın üzerinde bir prim üretimiyle tamamlamış olacağız. Bu da aslında 2025'te yüzde 40'ın üzerinde bir prim büyümesine denk geliyor. Enflasyonun yüzde 30'lar civarında bittiğini varsayarsak enflasyonun üzerinde bir prim büyümesiyle yılı tamamlayacağımızı gösteriyor” dedi.

Uğur Gülen.

GSYH’DAKİ PAYI YÜZDE 5’E ÇIKACAK

Uğur Gülen, hayat dışı ve hayat emeklilik sektörlerinin prim üretiminin yıl sonunda 30 milyar dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunarak, bu miktarın sigorta sektörünün penetrasyon oranın yüzde 2,5'e ulaşması anlamına geldiğini kaydetti. Bu çerçevede, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,5'inin sigorta sektöründen kaynaklanmasının hedefleriyle uyumlu olduğuna işaret eden Gülen, "Gitmemiz gereken bir yer var. Biz yüzde 2,5'i yeterli görmüyoruz, bunu yüzde 5'e çıkarmak istiyoruz. Umuyorum ki 2030 yılında böyle bir rakamı görmüş olacağız” diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 2,4 trilyon liralık sağlık harcaması yapıldığını anımsatan Gülen, bu harcamaların yüzde 80'inin kamu, yüzde 17'sinin vatandaşlar, yüzde 3'ünün özel sağlık sigortaları ve munzam sandıklar tarafından yapıldığını dile getirdi.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI BÜYÜDÜKÇE KAMU HARCAMASI AZALIYOR

Özel sağlık sigortalarının payının büyüme potansiyeline dikkati çeken Gülen, şu değerlendirmede bulundu: “Yüzde 3'ü yüzde 6 yapabilsek, sağlık sigortacılığımız 2 katına çıkacak. Özel sağlık sigortacılığının 2 katına çıkması demek, aslında özel hastane ve özel hizmet sağlayıcıların da büyümesi anlamına gelecek. Her 1 puanlık özel sağlık sigortasındaki büyüme, kamunun bütçesinden 1 milyar dolarlık bir eksilmeye sebep olacak. Bugün yüzde 3'ü yüzde 6'ya çıkarsak, kamu harcamaları 3 milyar dolar azalmış olacak. 3 milyar dolar kamu harcamasının azalması çok büyük bir şey. Bugün TOGG'a yapılan yatırımın yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Buradan sağlanan faydayla büyük bir üretim tesisi kurulsa, aslında ülkenin ekonomisine ne kadar büyük katkı sağlayabileceğinin en önemli göstergesi. Kamuyu azaltarak, özel sağlık harcamalarında kamuyu özel sektöre geçirerek aslında bir taşla iki kuş vurmuş olabileceğiz. Bu, enflasyonist baskıyı da azaltacaktır.”

Deprem zararının 6 milyar dolarını sigorta karşıladı

Kahramanmaraş merkezli deprem için yapılan harcamalara dikkat çeken TSB Başkanı Uğur Güler, “Depremlerin yol açtığı toplam ekonomik kayıp 105 milyar dolar. 100 milyar dolarının kamu tarafından karşılandı. Kaybın sadece 5-6 milyar dolarlık kısmının sigorta sektörü tarafından ödendi. Gülen, olası bir Marmara depreminde söz konusu kaybın 4 katı bir hasar meydana gelebileceğini belirterek, şunları kaydetti: “(Olası Marmara depreminde) 350-400 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp ortaya çıkacak. Bunun bugün sigortalanmış kısmı sadece 35 milyar dolar. Bunun çözümü sigorta penetrasyonunu artırmak, DASK'ın yüzde 100 penetre olmasını sağlamaktır.”







