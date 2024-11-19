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Sigortacıların İstanbul endişesi

Sigortacıların İstanbul endişesi

Mehmet Ali Parto
04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen ve yönetim kurulu üyeleri, sektör hedeflerini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla İstanbul'da bir araya geldi.
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen ve yönetim kurulu üyeleri, sektör hedeflerini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, muhtemel İstanbul depreminin sigorta sektörüne etkisini değerlendirdi. Gülen, "Sektörümüz depreme hazırlıklı olmak için öz kaynak büyümesini sürdürmeli. İstanbul depreminin sektörümüze etkisinin 30 milyar doların üzerinde olması bekleniyor” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu, dün basın mensuplarıyla buluştu. TSB Başkanı Uğur Gülen, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte sigorta sektörünün yılın ilk 9 ayına yönelik sonuçlarını ve gündemdeki konuları değerlendirirken, TSB'nin önümüzdeki döneme yönelik hedeflerini paylaştı. Toplantıya; TSB Başkanı Uğur Gülen, Başkan Yardımcıları Ahmet Yaşar ve Taylan Türkölmez, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken ile TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı katıldı.


2030’A KADAR İKİ KAT BÜYÜYECEĞİZ

Gülen, muhtemel İstanbul depreminin yaşanması halinde sigorta sektörünün cebinden çıkacak paranın en az 30 milyar dolar olacağını söyledi. Gülen, “Sektörümüz İstanbul depremine hazırlıklı girebilmek için öz kaynak büyümesini sürdürmelidir. İstanbul depreminin sektörümüze etkisinin 30 milyar doların üzerinde olması bekleniyor” dedi. Gülen, sigorta sektörünün istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve sermayesini de her geçen gün güçlendirdiğini belirterek, şöyle devam etti: "2030 yılında prim üretimini 2 kat artırarak yaklaşık 44,3 milyar dolarlık brüt primle yüzde 4,8 oranında penetrasyon seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ise zorunlu branşlarda penetrasyonu yüzde 100’e çıkararak, kaskoda sigortalılık oranını yüzde 25’ten yüzde 40’a yükselterek, BES'te yeni inisiyatiflerle sözleşme sayısını yüzde 68 artırarak, hayat branşında anüite, yatırım fonlu sigortaları yaygınlaştırılarak adedinde yüzde 30 artış sağlayarak ve TSS, ÖSS, finansal sigortaları teşvikler ve yeni ürünlerle yaygınlaştırarak ulaşacağız."


PRİM ÜRETİMİ 570 MİLYAR TL

Sektörün 9 aylık sonuçlarını değerlendiren Gülen, sektörün 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde prim üretiminin yüzde 74 oranında artarak 570 milyar TL’yi aştığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplanan primin yüzde 50’sini tazminat olarak ödeyen sektörümüzde 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk artışla 232,2 milyar TL tutarında tazminat ödemesi gerçekleştirildi. Aktif şirket sayımızın 72 olduğu sektörümüzün aktif büyüklüğü ise 9 ayda 2,1 trilyon TL’yi geçti. Sigorta ve emeklilik sektörümüz ekonomiye sağladığı 1.5 trilyon TL'lik fon tutarıyla Türkiye’nin en büyük kurumsal yatırımcısı durumunda."


PİYASAYA GÜVEN YÜKSELİYOR

  • TSB olarak bu yıl ikinci kez katıldıkları Baden-Baden Reasürans görüşmeleri hakkında bilgiler veren TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, uluslararası yatırımcılarla 3 gün boyunca 17 toplantı gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Görüşmeler ihtiyatlı, olumlu havada geçti. Türkiye sigorta piyasasına güven var ve artıyor. İyi haberler var. Kapasite sorunu olmayacak, teminat bulunacak. Fiyatlama trendinin geçen yılla benzer bir seyir izlemesini bekliyoruz. Belki düşüş dahi olabilir. Reasürörler piyasayı özellikle riskli bölgeleri bir süre daha gözlemleme eğilimindeler. Özellikle Körfez bölgesinde faaliyet gösteren reasürörlerin Türkiye ile iş yapma konusunda daha istekli olduğu, TARSİM gibi kurumlarla da iletişime geçme yönünde isteklerinin olduğunu gördük."



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