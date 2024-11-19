Sigortacıların İstanbul endişesi

TSB olarak bu yıl ikinci kez katıldıkları Baden-Baden Reasürans görüşmeleri hakkında bilgiler veren TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, uluslararası yatırımcılarla 3 gün boyunca 17 toplantı gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Görüşmeler ihtiyatlı, olumlu havada geçti. Türkiye sigorta piyasasına güven var ve artıyor. İyi haberler var. Kapasite sorunu olmayacak, teminat bulunacak. Fiyatlama trendinin geçen yılla benzer bir seyir izlemesini bekliyoruz. Belki düşüş dahi olabilir. Reasürörler piyasayı özellikle riskli bölgeleri bir süre daha gözlemleme eğilimindeler. Özellikle Körfez bölgesinde faaliyet gösteren reasürörlerin Türkiye ile iş yapma konusunda daha istekli olduğu, TARSİM gibi kurumlarla da iletişime geçme yönünde isteklerinin olduğunu gördük."