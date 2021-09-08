Ekonomi Fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu Kilosu 35-40 liradan satılıyor
İŞ DÜNYASI

Fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu: Kilosu 35-40 liradan satılıyor

Sinop’ta ormanlık alanlardan toplanan fesleğen ve yumurta mantarı köylerde yaşayan vatandaşların ek gelir kapısı oldu. Köylüler tarafından toplanan mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 35-40 TL’ye varan fiyatlarla satın alınıyor.

Haber Merkezi İHA
Sinop haberleri: Fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu
Yumurta mantarı

Sinop’un tabiat harikası ormanlar mantar severlerim en uğrak mekanı haline geldi. Son günlerde kent merkezinde etkili olan aşırı yağışlar ormanlardaki mantarları coşturdu. Yağmurlarının ardından yetişen, fesleğen ve yumurta mantarı köylülerin de ek gelir kapısı oldu.

Merkeze bağlı Abalı ve Sarıkum köyü mevkisindeki ormanlık alanlarda yetişen fesleğen ve yumurta mantarı, vatandaşlarca toplanıyor. Günün ilk ışıklarıyla ormana çıkan mantar avcıları en iyi mantarı toplamak için adeta birbiriyle yarışırken, gün boyu topladıkları mantarları da akşamüstü köy girişinde bulunan mantar toptancılarına getirerek satıyor. Köylülerin topladığı mantarları satın almak için toptancılar tarafından köy girişinde mantar pazarı oluşturulurken, toptancılar mantarın kilosunu kalitesine göre 35-40 TL‘ye varan fiyatlarla satın alıyor.

İHA


Konu ile ilgili konuşan Sezer Baş, “Mantar sezonu açıldı. Mantar topluyoruz mantarlarımızın fiyatlarını iki gün iyiyse üçüncü gün indirimli alıyorlar. Mantar fiyatlarını çok düşürdüler, bize de yazık. Ayaklarımızı ellerimizi dikenler yırtıyor. Rekabet olduğu zaman mantarın fiyatını artırıyorlar. Onun için biz vatandaş olarak mağdur kalıyoruz. Sinop’un ormanlarının taşına toprağına nur yağsın. Çok bereketli ormanlarımız var" dedi.

14 günde yetişiyor fiyatı el yakıyor: Kırmızı et yerine tüketilen mantar için sıraya giriyorlar
FOTOĞRAF 8
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde Yeliz bitkisinin diplerinde yetişen mantar için müşteriler sıraya giriyor. Yeliz diplerinde yetişen mantarlara yöre halkı Yeliz mantarı olarak biliyor.
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Yeliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor, yüksek kesimlerde, alçak kesimlere göre daha geç yetişiyor.
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Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Yeliz mantarının kilogramı 50 ile 80 lira arasında satılıyor.
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Yeliz mantarını toplamaya giden vatandaşlar günlük 7 ile 8 kilogram arası mantar elde ediyor. 365 günün sadece 14 günü yetişen Yeliz mantarı pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor.
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Uzungeçit beldesinde alıcı Murat Bayram, ’’Bu mantarlar yeliz bitkisi diplerinde yetişiyor biz Kürtçe ’qorgo nev helızo’ diyoruz yani yeliz mantarı anlamına geliyor.
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Bizim beldede kilogramı 50 liraya satılıyor ama Uludere merkezde 80 liraya satanda var. 365 gün boyunca sadece bahar mevsiminin başlarında 14 gün boyunca yetişiyor.
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Satıcılar toplamadan döndükleri anda satıyorlar, genelde siparişleri hazır oluyor. Tadı et tadından daha güzel fiyat bakımından da kırmızı et ile yarışıyor. Doğal bir ürün, özellikle Ramazanda sofralarımızın vazgeçilmezi dedi.
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14 günde yetişiyor fiyatı el yakıyor: Kırmızı et yerine tüketilen mantar için sıraya giriyorlar
Şırnak'ta yetişen ve Yeliz mantarı olarak bilinen mantarın fiyatı cep yaksa da müşteriler, ürünü rafa koydurmadan satın alıyor.


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