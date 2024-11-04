Site yönetimine çekidüzen

Site sakinleri işini doğru yapmayan yönetim şirketlerinden dertli. Her yıl ocak-şubat dönemindeki aidat zamları, apartman ve site sakinlerini adeta şok ediyor. Yüzde 40-50 bandında olması gereken artış kimi sitelerde yüzde 200’ü buluyor. Bu da tepkilere yol açıyor. Öte yandan güvenlik, temizlik gibi hizmetlere usulsüz faturalar kesiliyor. Birçok sitede illegal gruplar yönetim bütçelerine göz koymuş durumda.

Sitelerde yaşayan vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “Kat Mülkiyeti Kanunu”ndaki ilgili mevzuatta güncelleme yapacak. Yine çalışanların nitelik ve niceliklerinin tespiti, eğitim faaliyetleri, şirketlerin icraatlarının denetlenmesi ve yaptırımlarla ilgili bir dizi düzenleme yapılacak.





MEVZUAT TASLAĞI HAZIRLANIYOR

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bu doğrultuda 23 Ekim’de Ankara’da sektör temsilcisi STK’ların katıldığı bir çalıştay düzenledi. Toplantıda kat maliki konumundaki vatandaşların ve hizmet sunucusu şirketlerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Bu kapsamda mevzuat çalışmaları devam ediyor. Taslak son halini aldıktan sonra ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve ardından son şekli verilecek. Mevzuat taslağına göre firmalar, kayıt altına alınacak ve yetki belgesi alarak faaliyet gösterebilecek.





4 BİN FİRMANIN ANCAK %25'İ LİSANS ALABİLİR

Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin site yönetimi şirketi bulunuyor. Düzenleme ile bunların yüzde 20-25’inin lisans alabileceği belirtiliyor. Düzenleme ile tesisler büyüklüklerine ve hizmet alanlarına göre sınıflandırılacak. Yönetici ve hizmet veren personel belirli eğitim ve şartlara uygun kriterleri taşımaları halinde çalışabilecek. Şirketler, bakanlığın belirleyeceği standartlara uygun, kat maliklerine karşı mali ve idari olarak şeffaf bilgi akışını sağlamak zorunda olacak.





Şeffaf olmayana yaptırım

Taslağa göre, apartman yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek ve bakanlık tarafından denetlenecek. Kurallara uymayanlara ve şeffaf olmayana faaliyetten yasaklanmaya kadar çeşitli yaptırım uygulanacak. Kurumlardan alınacak görüşlerin ardından Bakan Murat Kurum'a sunulacak, yönetmeliğe son şekli verilecek.





İllegal oluşumlara son verilecek

Şirketlerin adli sicil kayıtları kontrol edilecek, illegal oluşumların varlığına son verilecek. Öte yandan, yeni bir yazılımın da devreye girebileceği belirtiliyor. Yazılım ile sitelerdeki gelir gider kalemleri daha kolay denetlenecek, usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Aynı zamanda bu yolla kat maliklerine ait kişisel bilgilerin güvenliği de sağlanacak.











