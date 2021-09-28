Ekonomi Şoför sıkıntısı sonrası ordu devrede Akaryakıtın dağıtımını yapacaklar
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Şoför sıkıntısı sonrası ordu devrede: Akaryakıtın dağıtımını yapacaklar

İngiliz hükümeti, tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan yığılmayı önleyebilmek amacıyla akaryakıt dağıtımı için orduyu hazırda bekletecek.

Haber Merkezi İHA
Şoför sıkıntısı sonrası ordu devrede: Akaryakıtın dağıtımını yapacaklar
Foto/arşiv

İngiltere’de tedarik zincirinde yaşanan aksamanın yol açtığı akaryakıt krizi devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyrukları önlemek için harekete geçen İngiltere hükümeti, orduyu devreye sokuyor.

Bu kapsamda orduda görevli 150 civarındaki tanker şoförünün ihtiyaç halinde harekete geçebilmeleri için eğitildikleri açıklandı.

İşletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng, kararın "tedbir amaçlı" alındığını belirterek mantıklı bir adım olduğunu vurguladı. Kwarteng, "Gerekirse askeri personelin konuşlandırılması, yakıt talebindeki ani artışların neden olduğu yığılmayı hafifletmeye yardımcı olmak için geçici bir önlem olarak tedarik zincirine ek kapasite sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyası da ilk etapta 75 şoförün beklemede olacağını, gerekirse 150 şoförün müdahale edeceğini belirtirken, şoförlerin 5 güne kadar süren özel bir eğitime ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Özel sürücü ehliyetlerinin geçerlilik süresi uzatılıyor

İngiliz hükümeti ayrıca, akaryakıt gibi yanıcı ve tehlikeli madde taşımaya izin veren özel sürücü ehliyetlerinin de geçerlilik süresini uzattı. 27 Eylül ve 31 Aralık tarihleri arasında sona erecek olan ADR sürücü belgelerinin geçerlilik süresi, yeni eğitim veya sınav olmaksızın 31 Ocak 2022’ye kadar uzatılacak.

"Sağlık çalışanlarına öncelik verilsin" talebi

Doktorlar, hemşireler, cezaevi ve bakım personeli de akaryakıt satışlarında kendilerine öncelik verilmesi çağrısında bulundu. İngiltere Evde Bakım Derneği, personelin benzin kuyruğunda kalması nedeniyle insanların evde uzun süre bakıcılarını beklediğini vurguladı.

İngiltere’de şoför eksikliğinden tedarik yapılamadığı için bazı benzin istasyonlarının, stokların azalması nedeniyle pompaları kapatması halk arasında büyük paniğe yol açmıştı. Benzin istasyonlarına akın edenler uzun kuyruklar oluştururken, hükümet ise "gereksiz" yere yakıt satın alan insanları kuyruk oluşturmakla suçladı.

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