Son 20 yılda sağlıkta çağ atladık

Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağışlanan Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Bölgenin en büyük diş hastanesi olan ve 10 bin metrekare kapalı alana yükseltilen yeni bina, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini yetiştirirken şehrin ağız ve diş sağlığına da önemli katkı sağlayacak.

Bakan Memişoğlu, "Sağlık hizmeti, altyapısı, insan gücü anlamında Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Hem ücretsiz hem yaygın hem de çok iyi altyapısı, insan gücüyle bunu esasında salgında da depremde de bütün afetlerinde gösterdi. Hatta sadece Türkiye için değil Türkiye dışındaki insanlara, muhtaçlara da elini uzatarak gösterdi. Onun için hepimizin bu sisteme sahip çıkması gerekir" ifadelerini kullandı.