Son 20 yılda sağlıkta çağ atladık

Kütahya'da diş hekimliği fakültesi ve hastane açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık hizmeti, altyapısı, insan gücü anlamında Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi" dedi.
Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağışlanan Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Bölgenin en büyük diş hastanesi olan ve 10 bin metrekare kapalı alana yükseltilen yeni bina, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini yetiştirirken şehrin ağız ve diş sağlığına da önemli katkı sağlayacak.
TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETİNDE LİDER
Bakan Memişoğlu, "Sağlık hizmeti, altyapısı, insan gücü anlamında Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Hem ücretsiz hem yaygın hem de çok iyi altyapısı, insan gücüyle bunu esasında salgında da depremde de bütün afetlerinde gösterdi. Hatta sadece Türkiye için değil Türkiye dışındaki insanlara, muhtaçlara da elini uzatarak gösterdi. Onun için hepimizin bu sisteme sahip çıkması gerekir" ifadelerini kullandı.
Eğitime hizmet bir aile geleneği
- Nafi Güral Eğitim Vakfı Başkanı Gülsüm Güral ise, eğitime hizmetin bir aile geleneği olduğunu belirterek "Kısa bir süre önce sağlığına kavuşan binlerce çocuğumuzun daha konforlu tedavi zlabilmeleri için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri bölümünü iyileştirme görevini üstlendik. Bizler aile olarak, eğitimin gücüne ve insanlara olan etkisine yürekten inanan kişileriz" diye konuştu.