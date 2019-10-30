FED art arda 3'üncü kez faiz indirdi

Amerika Merkez Bankası (FED) faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2’ye karşı 8 oyla aldı. Fed’in son 3 toplantıda yaptığı faiz indirimi 75 baz puana ulaştı.
FED 11 yıllık beklemenin ardından ilk kez Temmuz ayında faiz indirimine giderek 2015 yılında başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti. Sonrasında ise Eylül ve Ekim'de ikinci ve üçüncü faiz indirimleri gerçekleşti.
- Ekonomide sık kullanılan bir terim olan 'faiz oranları' aslında ne anlama geliyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) birçok karışıklığa sebep olan faiz oranlarını düşürmesi ve artırması ne ifade ediyor?