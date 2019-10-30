Ekonomi FED art arda 3üncü kez faiz indirdi
DÜNYA EKONOMİSİ

Son dakika: Amerika Merkez Bankası FED faiz indirdi

FED art arda 3'üncü kez faiz indirdi

FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi, 25 baz puanlık indirime giderek, politika faizini yüzde 1,50 - 1,75 aralığına çekti.

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FED, 2019 yılında üst üste 3 kez faiz indirimi yapmış oldu.
FED, 2019 yılında üst üste 3 kez faiz indirimi yapmış oldu.

Amerika Merkez Bankası (FED) faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2’ye karşı 8 oyla aldı. Fed’in son 3 toplantıda yaptığı faiz indirimi 75 baz puana ulaştı.

FED 11 yıllık beklemenin ardından ilk kez Temmuz ayında faiz indirimine giderek 2015 yılında başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti. Sonrasında ise Eylül ve Ekim'de ikinci ve üçüncü faiz indirimleri gerçekleşti.

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FED'in faiz kararı sonrası dolar kuru ne kadar oldu

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