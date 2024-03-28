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Ekonomi

Emekli promosyonuyla ilgili flaş gelişme

Son dakika haberine göre, emeklilere 8-12 bin TL lira banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da dahil oldu.

18:25 - 28/03/2024 Perşembe
AA

Emeklilere 8-12 bin TL lira banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da dahil oldu.

Ayrıntılar geliyor...

#Emekli
#Promosyon
#Özel banka
6 dakika önce
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