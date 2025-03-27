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SPK onay verdi: İngiliz banka Barclays, Türkiye'de aracı kurum kuracak

SPK onay verdi: İngiliz banka Barclays, Türkiye'de aracı kurum kuracak

22:0027/03/2025, Perşembe
AA
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SPK, Barclays'in Türkiye'de aracı kurum kurmasına onay verdi.
SPK, Barclays'in Türkiye'de aracı kurum kurmasına onay verdi.

İngiltere merkezli çok uluslu İngiliz bankası Barclays'in Türkiye'de aracı kurum kuracağı bildirildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık yayımlanan bülteninde Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşunun uygun bulunduğu belirtildi. Öte yandan analistler, bu ölçekte bir finans kurumunun Türkiye'ye olan ilgisinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını kaydetti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
, bu hafta finans dünyasının önde gelen bankalarından uluslararası çapta hizmet veren İngiliz devi
Barclays Bank PLC
'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna izin verdi.

SPK'nin haftalık bülteni yayımlandı.

"Piyasalar olumlu karşılayacak"

Buna göre Kurul, Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşunu uygun buldu.

Analistler, Kurul'un, bir süre önce yeni aracı kurum kuruluşunun önünü açtığına dikkati çekerek, uzun bir sürenin ardından bu ölçekte bir finans kurumunun Türkiye'ye olan ilgisinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını kaydetti.

SPK, daha önce de yine Türkiye'nin önde gelen bankaları olan Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ'ye ait 2 yeni aracı kurum kuruluşunu onaylamıştı.



#Barclays
#Sermaye Piyasası Kurulu
#Banka

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