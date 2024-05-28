Stratejik sektörlerdeki şirketler Türkiye Kalkınma Fonu'yla büyüyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bazı bakanlıkların yatırımcı konumunda bulunduğu TKF, bünyesindeki fonlar aracılığıyla kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren güçlü şirketler oluşturmayı ve yüksek teknoloji üreten girişimleri desteklemeyi amaçlıyor.





Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının bağlı ortaklığı olarak 2019'da kurulan TKF, özel sermaye, girişim sermayesi ve fonların fonu olarak 3 ana yatırım kanalına odaklanıyor.





TKF'nin bünyesinde Bölgesel Kalkınma, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Sermaye, Teknoloji ve İnovasyon, Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım, Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım, TÜBİTAK BİGG ve Invest 101 adlarını taşıyan 7 farklı fon bulunuyor. Söz konusu fonların büyüklüğü, 2023 sonu itibarıyla itibarıyla 2,2 milyar liraya ulaştı.





"Portföy yönetim şirketiyiz"





TKF Müdürü Merve Yaşaroğlu, portföy yönetim şirketi olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.





Söz konusu fonlardan birisinin "Özel Sermaye" olarak adlandırıldığını belirten Yaşaroğlu, imalat sanayisinde faaliyet gösteren kar sahibi KOBİ'lere "büyüme sermayesi yatırımı" yaptıklarını bildirdi.





Girişim sermayesi alanında da fonlar bulunduğuna dikkati çeken Yaşaroğlu, "Bu alanda da teknoloji dikeyi olan, mutlaka bir teknoloji ekseninde rekabetçi bir ürün geliştirmiş, ürünü piyasaya sürmek isteyen veya piyasaya sürmüş ama küresel alanda ölçeklenmek isteyen, tohum sonrasında seri A'ya kadar gerçekleşen yatırım turlarında da girişimcilere sermaye yatırımları yapıyoruz." dedi.





Yaşaroğlu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun girişim sermayesi alanında TKF bünyesindeki en aktif fonlardan olduğunu dile getirerek, bu fonun ana yatırımcısının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü ve KOSGEB olduğunu anlattı.





Söz konusu fonda kurumların aktardığı ve taahhüt ettiği kaynağı büyüme aşamasındaki teknoloji dikeyindeki girişimlere girişim sermayesi yatırımı olarak aktardıklarını ifade eden Yaşaroğlu, "Ürününü geliştirmiş, belirli bir rekabetçi üstünlüğü olan, bölgesel veya global alanda büyümek isteyen her türlü teknoloji şirketine belirli incelemelerden ve değerlendirmelerden geçirip onların yatırım turlarına katılım sağlayabiliyoruz." diye konuştu.





Yaşaroğlu, "Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nda savunma sanayisi ve teknoloji şirketlerinin yatırımcı konumunda olduklarını, savunma sanayisi alanında geliştirilmiş bir ürünü sivil alana da entegre etmek isteyen veya sivil alanda üretim yapanların savunma sanayisinde çifte kullanım teknolojileri girişimlerine yatırım yaptıkları bir fonları olduğunu kaydetti.





"Bölgesel Kalkınma Fonu'nda 525 milyon lira büyüklüğündeyiz"





Fonların farklı büyüklükleri olduğuna değinen Yaşaroğlu, şu bilgileri paylaştı:



