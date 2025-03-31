Stratejik yatırıma mevzuat kalkanı

Türkiye, topyekün kalkınma stratejisi doğrultusunda devreye alacağı yatırımlarda, teşvik sistemiyle bölgeler arası farkları azaltırken, ülkenin üretim ve refah seviyesinin artırmayı hedefliyor. Önceki dönemlerde bölgesel ve sektörel teşvikler öne çıkarken, düzenleme sonrasında şehir ve proje unsurları sisteme dahil edilecek. Tasarlanan yeni teşvik sistemi ile mevcut sistemin daha etkin ve hedef odaklı hale getirilmesi, uygulamaların konsolide edilmesi, seçiciliğin artırılması ve destek kapsamının optimize edilmesi hedefleniyor.





MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENMEYECEK

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri uluslararası yatırımcılarla ilgili. Ticaret savaşlarının derinleştiği ve bölgesel krizlerin arttığı bir ortamda büyük ölçekli nitelikli yatırımlara yönelik uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırmak amacıyla, mevzuat değişikliklerinin yatırımın sürdürülebilirliğine muhtemel olumsuz etkilerini minimize edecek proje bazlı risk azaltma uygulamaları hayata geçirilecek. Böylecek yatırımcılara hukuki güvence verilecek. Büyük ölçekli yatırımlar özelinde, yatırım fizibilitesini olumsuz etkileyecek mevzuat değişikliklerinin etkilerini sınırlandıracak teşvik unsurlarına, Proje Bazlı Teşvik Kararları'nda yer verilecek. Bu sayede, küresel yatırımcıların mevzuat değişikliklerinden kaynaklı endişeleri giderilmiş olacak.





TEKNOLOJİ PROJELERİ ÖN SIRADA

Teşvik sistemiyle, Türkiye'nin kritik teknolojilerde yetkinliğini artıracak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası rekabet gücünü yükseltecek stratejik öneme sahip projeler desteklenecek. Özellikle katma değerli üretimin merkezindeki teknolojik faaliyetlere öncelik verilecek. Türkiye'yi kritik alanlarda yatırımların odağı haline getirmek üzere, risk iştahı düşük uluslararası yatırımcıların ülkeye ilgilerini artıracak, yatırımcıyı yatırımla ilgili risklere karşı dirençli hale getirecek düzenlemeler uygulamaya alınacak.





ŞEHİRLERE GÖRE TEŞVİK

Bunlara ek olarak, ulusal planlar ile uyumu daha fazla gözetmek, istihdam ve finansman imkanları yönünden etkinliği artırmak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla uygulama mekanizmalarını yeniden yapılandırmak amaçlanıyor. Bölgesel kalkınmada artık şehirlerin özellikleri de etkili olacak. Yeşil ve dijital dönüşümü, teşvik politikalarına entegre etmek de yeni sistemin öncelikleri arasında yer alıyor. Yeni yatırım teşvik sistemi, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" ve "Sektörel Teşvik Sistemi" olmak üzere iki temel bileşen üzerine yapılandırılacak. "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" altında "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi", "Yerel Kalkınma Hamlesi" ve "Stratejik Hamle" programları yer alacak ve bu programlar proje odaklı bir yaklaşımla yürütülecek.



