Sukkar Şeker üretimde vites yükseltti: Bir yılda yarım milyon ton aşıldı, hedef büyüdü

“Şeker pancarı, işlenme süreciyle birlikte küspe ve melas gibi hayvancılık ve sanayi için kritik yan ürünler de üretiyor. 2025 yılında elde ettiğimiz 130 bin ton küspe ve 18 bin ton melas, bu entegre üretim yapısının somut bir göstergesi. Bu yapı sayesinde tarımsal üretim, sanayi ve hayvancılık birbirini besleyen sürdürülebilir bir ekonomik döngüye dönüşüyor.”